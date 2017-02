«Ny» Olsbu tente VM-håpet

VM-sprinten ble en nedtur av de sjeldne for Froland-jenta.

54.-plass var milevis unna der 26-åringen ønsket å være, og ga et tilnærmet håpløst utgangspunkt foran søndagens jaktstart. Der slo likevel Olsbu kraftig tilbake.

Nå gleder Marte Olsbu seg til normaldistansen onsdag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Kun én bom på de fire skytingene og solid fart i sporet ga solid klatring på resultatlisten underveis.

– En helt annen Marte

I mål var hun nummer 16 – karrierens tredje beste individuelle VM-plassering.

– I dag var det en helt annen Marte på startstreken. Nå hadde jeg lyst til å angripe og vise hva jeg har trent for i hele år. På sprinten ble jeg litt feig og var redd for å bomme. Da ble det ikke bra, sa Olsbu til NTB etter målgang.

Etter sprinten rant tårene i pressesonen, men søndag var smilet tilbake hos Froland-jenta.

– Sprinten en smell i trynet

– I dag var jeg uredd, og det tror jeg blir oppskriften resten av mesterskapet, fastslo Olsbu.

Sprintskuffelsen satte hun følgende ord på:

– Det er lenge siden jeg har vært så skuffet. Det var en skikkelig smell i trynet, og sånt er kjedelig når du føler deg i bra slag. Jeg visste jeg hadde alle muligheter til å gjøre det bra, og så klarte jeg å ødelegge det på den måten.

Klar for normaldistanse onsdag

Etter målgang måtte hun jobbe med seg selv for å snu negative tanker.

– Der og da tenkte jeg at det ikke var noen vits i å gå jaktstarten, men så bestemt jeg meg for at «den distansen skal jeg gå og gjøre det bra på». Nå tar jeg med meg god selvtillit inn mot normaldistansen, fastslo 26-åringen.

15-kilometeren avvikles kommende onsdag. Der kan Olsbu sikte høyt dersom hun fortsetter i samme spor som på jaktstarten.