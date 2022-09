– Det er så sykt.

Det sier student «Nora», som i januar i år fikk seg en skikkelig støkk da hun fant et kamera i røykvarsleren på soverommet sitt.

Det var bursdagen hennes og hun hadde invitert en venn til hybelen sin.

Røykvarsleren ble plutselig et tema, da de la merke til at den ikke liknet andre de hadde sett. «Nora» og kompisen gjorde et Google-søk.

Funnet ga henne en klump i magen.

NRK har valgt å anonymisere «Nora», fordi saken ikke er oppklart, men henlagt av politiet.

Anmeldte

På en nettside fant «Nora» og kameraten en alarm som var identisk med den som satt i taket på hybelen.

Den så ikke ut til å bare være en vanlig røykvarsler.

Det var også et kamera. Du ser kameraet til høyre i bildet. Da de tok den ned og åpnet den, fant de et minnekort og en ladeinngang.

NRK fant tilsvarende «røykvarsler» på nettsiden Spygadgets.no. Det er til salgs under navnet «Trådløst skjult nattkamera i røykvarsler».

Der skriver nettbutikken følgende: «OBS! Dette fungerer ikke som en røykvarsler, kun skjult kamera.»

NRK har vært i kontakt med nettbutikken, som henviser til informasjon på sin nettside.

Der står det blant annet følgende:

Selskapet spygadgets.no skriver altså at produktet ikke er en røykvarsler. Det er et kamera. Den kan kobles til WiFi-nettverk for å sende bilder og video direkte til mobiltelefon og nettbrett.

Du kan få pushvarsel på telefonen når det blir oppdaget bevegelse i rommet. Fungerer i mørket Kameraet fungerer også i mørket

Det reklameres med to års batteritid i standby

Bilder i full HD

Kameraet har 145 grader vidvinkel

Noen dager etter hendelsen valgte «Nora» å politianmelde saken.

Utleieren ble kalt inn til avhør hos politiet.

NRK har gitt utleieren mulighet til å kommentere «Noras» påstander og stilt flere spørsmål om saken. Han svarer ikke på disse, men skriver følgende til NRK:

«Disse påstandene har vært etterforsket, og jeg har vært i avhør hos politiet. Jeg har forklart min opplevelse av saken, og saken er deretter blitt henlagt. Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere saken.».

– Virket som dårlig skuespill

Mens saken ble etterforsket bodde «Nora» fortsatt i leiligheten, som lå i underetasjen til eieren.

Det tok på. Hun ble sykemeldt.

«Nora» forteller at hun valgte å ta saken opp med utleieren.

– Jeg spurte utleieren om hvem som hadde satt opp røykvarsleren. Måten han svarte på virket som dårlig skuespill.

Hun satt derfor med en følelse av at det kunne være utleieren som stod bak.

Ifølge «Nora» skal han ha sagt at det var de som bygde huset som hadde installert røykvarsleren.

Hun sier uteleieren ikke var interessert i å ta kontakt med dem og at det gjorde henne enda mer mistenksom.

– Hvis jeg eide et hus og fant ut at de som bygde det hadde satt opp kamera, ville jeg jo blitt skikkelig sint. Men utleieren virket bare rar og var unnvikende på spørsmålene jeg stilte.

Etter hendelsen bodde hun mye hjemme hos familien og hadde hyppig overnattingsbesøk av sin daværende kjæreste.

Hun følte seg ikke trygg.

«Nora» og kameraten åpnet røykvarsleren. Foto: privat

Henla saken

«Nora» flyttet ut sent i sommer.

I september kom meldingen hun ikke ønsket. Politiet henla saken.

Agder-politiet sier til NRK at de har undersøkt det som fremstod som en røykvarsler. De konkluderte med at det kun er et kamera med minnekort.

Det var altså ikke en røykvarsler.

– Det er fra politiets side dokumentert at minnebrikken var tom. Politiet har videre avhørt personen som hadde montert kameraet, sier påtaleansvarlig Sondre Kristian Halvorsen i Agder-politiet.

– Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling, fordi det ikke har vært mulig å fastslå hvorvidt kameraet faktisk har vært i bruk, sier Halvorsen.

«Nora» synes henleggelsen er trist.

– Dette gikk veldig utover helsa mi. Jeg følte og føler meg fortsatt overvåket, sier hun.

Ulovlig

Datatilsynet skriver til NRK at de ikke kjenner til saken og at de heller ikke kan kommentere enkeltsaker.

De kan bare uttale seg på generelt grunnlag.

I en e-post skriver kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl at privatpersoner ikke har lov til å overvåke andres private sfære, slik som leieboere og deres besøkende.

– Dersom noen overvåker hjemmet ditt eller krenker privatlivets fred, kan dette politianmeldes for brudd på straffeloven.