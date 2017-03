«Naturlegvis» blir på Evjemoen

Den årlege landbruksmessa «Naturlegvis», som samla over 10 000 menneske på Evjemoen i august, blir ikkje flytta til Kristiansand, melder Setesdølen. Ifølgje avisa er det skrive leigeavtale med Evjemoen Næringspark AS for ein 5-årsperiode.