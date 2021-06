«Millioneventyret»: Finner ingen bevis for at prosjektet eksisterer

– Det er ingenting så langt i etterforskningen som gir holdepunkter for at det finnes et reelt prosjekt som det er investert i, sier statsadvokat Anne Glede Allum i Økokrim.

Saken er etterforsket i tre måneder allerede.

Helerisiktede Jan Helge Furu fra Farsund er utpekt som hovedmannen i det Økokrim mener er et luftslott.

Han skal ha fått millionbeløp fra folk som satset penger i det hemmelige investeringsprosjektet, omtalt som «Millioneventyret».

Det handler om gamle fond og verdipapirer tilbake til Nazi-Tyskland. Investorene ble lovet to til fire ganger innsatsen tilbake.

NRK og SVT har dokumentert at minst 116 millioner svenske og nær 50 millioner norske kroner er samlet inn de siste 20 årene. De faktiske beløpene kan være høyere.

I Norge er store deler av innbetalingene knyttet til et miljø på Sørlandet.

Jan Helge Furu (t.h.) ble pågrepet i Bærum i januar i år. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Kan selv være lurt

Bedragerisiktede Ove Magne Gustavsen fra Arendal er utpekt som pengeinnsamler. Han regnes også som nærmeste kompanjong til den antatte hovedmannen.

Forsvarer Torleiv Drangsland mener 57-åringen selv kan være lurt.

– I den grad det skulle vise seg at dette prosjektet ikke er en realitet, så vil han være en fornærmet på lik linje med alle andre som har investert.

Gustavsen skal ha lovet investorer penger tilbake, etter at han ble løslatt.

Men verken han, eller medsiktede Furu, har så langt kunnet fremvise hvor alle millionene er blitt av.

Ingen av de to vil la seg intervjue av NRK.

Ove Magne Gustavsen er en av de to siktede sørlendingene i «Millioneventyret». Foto: NRK

Hovedmann døde

Den svenske hovedmannen bak «Millioneventyret», Mikael Ivanoff, ble pågrepet av svensk politi utenfor Göteborg i slutten av mars.

Han døde senere mens han var i politiets varetekt.

Økokrim fikk aldri avhørt svensken, men sier de så langt ikke har funnet noe millionbeløp.

Det er mange involverte i saken. Etter at «Millioneventyret» ble sendt på NRK Brennpunkt i januar i år har flere fornærmede meldt seg.

Ifølge statsadvokaten er det gjort omfattende beslag hjemme hos begge de siktede. Til nå er 20 vitner avhørt.

– Vi gjennomgår en stor mengde med dokumentasjon som skal analyseres. Det må forventes at det går en god stund før etterforskningen er ferdig.

Økokrim utelukker ikke flere siktelser.

Mikael Ivanoff er den antatte svenske hovedmannen i prosjektet som skulle gjøre investorene rike. Foto: PRIVAT

