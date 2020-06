«Mesternes mester» spilles inn i Arendal

– Planen er å lage programmet slik publikum kjenner det og forventer at det skal være, men kanskje med en liten «twist» nå som det skal spilles inn i Norge, sier NRKs prosjektredaktør Pia Basberg.

Sesong 12 av Mesternes mester skulle egentlig spilles inn i Hellas, men pandemien har gjort det umulig å planlegge innspilling der.

Da ble alternativet å legge innspillingen til norsk jord.

Basberg forteller at det er tatt en vurdering på om det i det hele tatt er mulig å spille inn programmet med restriksjonene som gjelder, men at de har fått klarsignal nå.

Valget falt på Arendal

Flere steder i landet har blitt vurdert, men valget falt til slutt på Arendal.

– Vi fant ut at det finnes fantastiske innspillingssteder i og rundt Arendal, sier Basberg.

Hun tror også det kan være en fordel at stedet er kjent for å ha godt vær i september når innspillingen skal skje, men at det ikke er noen værgaranti hverken der eller andre steder i Norge.

– Jeg håper på godvær, men tror vi skal klare å gjennomføre konkurransene uansett vær. Det er i hvert fall det vi legger opp til, sier hun.

Før har programmet blitt spilt inn i sydligere land som blant annet i Spania, Portugal og Kroatia.

Finalister i Mesternes mester 2020: Ingvill Måkestad Bovim, Kjersti Buaas og Eirik Verås Larsen. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen / Rubicon TV/NRK

Fornøyd programleder

Programleder Dag Erik Pedersen sier han ble glad da han fikk høre at innspillingen skal skje i Arendal.

– Arendal er optimalt for konseptet. Jeg er sikker på at vi skal klare å lage en sesong som er programmet verdig, sier han.

Selv kjenner han stedet godt fra han var gutt.

– Jeg har deltatt i mange sykkelløp der og har mange gode idrettsminner derfra.

Pedersen roser lokale aktører for at de har lagt til rette for en innspilling som krever sitt.

– Vi er ganske kravstore når vi kommer på besøk, sier han.

Han kan ikke røpe noen navn på deltakere, men sier han er optimistisk med tanke på hva han har fått vite til nå.

Hvem deltakerne er vil bli kjent senere i sommer.

Tidligere Mesternes mester-vinner Eirik Verås Larsen sammen med programleder Dag Erik Pedersen. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen / Rubicon TV/NRK

Vil skjerme produksjonen

For at eventuelle skuelystne ikke skal troppe opp under innspillingen, gis det ingen detaljer om hvor deltakerne skal bo eller hvor de skal konkurrere.

Næringsrådgiver i Arendal kommune Linn Juul-Petersen, håper de lokale respekterer det.

– Når man skal lage konkurransereality må innspillingen få skje i fred for at det skal bli gøy å se på TV, sier hun.

Deltakerne i sesong 12 av Mesternes mester skal bo i Arendal, men nøyaktig hvor holdes hemmelig. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Seerfavoritt

Mesternes mester har i flere år vært NRKs mest sette programserie. Forrige sesong hadde et snitt på nesten 1,3 millioner seere per episode.

Serien har vært nominert til Gullruten for beste konkurransereality fem ganger og vunnet to av dem.

De ti episodene som spilles inn i høst, får sendestart på NRK tidlig i januar 2021.

Det er Rubicon TV som produserer programserien for NRK.