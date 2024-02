«Lurelegen» har lurt tolv nye personer: – Jeg gjør det for raske penger

– Jeg gjør det for raske penger, forklarer «lurelegen» i retten.

Småbarnsmoren fra Froland har gjennom flere år svindlet en rekke personer.

Nå er hun igjen tiltalt for bedrageri. Mandag startet rettssaken mot henne i Agder tingrett i Arendal.

– Det er snakk om bedragerier over flere år. Hun setter egne behov foran andres, sier aktor Unni Guldberg.

Kvinnen er kjent som «lurelegen» fordi hun tidligere har utgitt seg for å være lege ved Sørlandet sykehus.

I 2017 ble hun dømt til fengsel for grovt bedrageri, vold og trusler.

– Hun har en destruktiv måte å leve på, sier forsvarer Kristoffer Koch.

– Trenger hjelp fra psykolog

Nå er hun tiltalt for svindel på Finn.no. Hun har lagt ut falske annonser for iphone, mac og hundeseler, og fått penger for det.

Hun har også latet som at hun skal leie ut boliger i Oslo og Froland, og tatt betalt for depositum.

– Jeg er veldig lei for det, sier hun i retten.

– Skjønner du at det er straffbart? spør aktor.

– Selvfølgelig, svarer hun.

Småbarnsmoren forteller at hun vil gjøre alt hun kan for å komme ut av «mønsteret».

– Du har jo vært domfelt for lignende tilfeller tidligere. Hvorfor gjør du det igjen?, spør aktor.

– Det skulle jeg gjerne ha skjønt selv. Det er litt vanskelig å gi en forklaring på hvorfor jeg gjør det, når jeg egentlig ikke vet det selv. I første omgang trenger jeg hjelp fra en psykolog til å snakke om det, og finne ut av det.