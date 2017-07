«Lurelegen» anker ikke dommen

Den såkalte «lurelegen» anker ikke dommen på to og et halvt års fengsel for grovt bedrageri. Det opplyser hennes advokat Ole Joachim Devold. Han sier hun har et ønske om å gjøre opp for seg, og aksepterer dommen. Hun ble dømt til å betale ofrene tilsammen drøyt 800.000 kroner.