«Lars» har hatt behov for hjelp i mange år på grunn av angst og andre psykiske utfordringer. Derfor bor han i en kommunal bolig, hvor det alltid er hjelpepersonell til stede.

Akkurat nå er boforholdene det største problemet.

– Det har blitt så ille at jeg ikke tør å være i mitt eget hjem, sier han.

Grunnen er en beboer som flyttet inn i bygget like ved, kun et par meter unna døra hans.

Ifølge Lars har vedkommende en svært utagerende adferd, som han stadig blir vitne til.

Da vekkes gamle traumer.

– Jeg har opplevd ting som gjør at jeg blir redd. Hjertet hamrer og jeg begynner å skjelve.

Lyder er også problematisk.

– Det er vanskelig for meg når folk skriker. Jeg hører absolutt alt, selv når jeg har vinduene lukket.

«Lars» er i 30-årene. Vi går ikke ut med hans egentlige navn både av hensyn til ham og den andre beboeren. På grunn av små forhold der de bor, velger vi også å la kommunen være anonym.

Trenger hjelp om natta

Lars forteller at han tok opp problemet med kommunen i fjor sommer, og at det da ble foreslått at han kunne flytte til en annen kommunal bolig like i nærheten.

Der og da ønsket han ikke det fordi den andre boligen ikke har hjelpepersonell. Men etter nok en hendelse rundt jul, som blant annet resulterte i panikkangst, har han ombestemt seg.

Han vil gjerne bo i den andre boligen, hvis han kan få samme hjelp på nattetid som han har i dag.

Men det får han ikke.

– Om jeg flytter får jeg ikke tilsyn om natta. Det kommer aldri til å gå. Det er natta jeg alltid har slitt mest med når jeg har bodd alene.

Nå har han krav på tre faste tilsyn hver natt. Ved sterk uro, kan han be om flere.

Lars mener han har fått et umulig valg. Han sier det står mellom å fortsette å bo der han bor og være konstant redd, eller å flytte og godta å miste hjelp på nattetid.

Han kan ikke skjønne at det kan være så vanskelig å fortsette med tilsyn om natta om han flytter.

– Boligene ligger så nær hverandre at personalet ikke vil bruke mange sekunder ekstra på å gå til den andre boligen, sier han.

Lars har opplevd ting i fortiden som gjør at han fort blir redd. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Vanskelig å argumentere mot noens subjektive oppfatning

NRK har spurt kommunedirektøren i den aktuelle kommunen om de ser at det kan være problematisk for «Lars» å bo så tett innpå den andre beboeren.

Svaret er at det er vanskelig å argumentere mot noens subjektive oppfatning.

– Det som oppleves problematisk for noen kan oppleves uten utfordring for andre, sier kommunedirektøren.

– Det er ikke langt å gå fra boligen «Lars» bor i nå og til boligen han har fått tilbud om å flytte inn i. Hvorfor vil dere ikke tilby tilsyn på nattetid om han flytter til den andre boligen?

– Hans nåværende bolig er av typen samlokalisert bolig med døgntilknyttet personell. Den andre boligen er en vanlig kommunal bolig uten tilknyttet personell.

Kommunedirektøren presiserer at de er opptatt av sikkerhet, tar alle beboere på alvor og prøver å ivareta dem.

Mener helsemessige behov blir tilsidesatt

Lars har søkt hjelp hos Norsk pasientforening, som gir støtte og hjelp til pasienter og pårørende som opplever problemer i helsevesenet.

Pasientrådgiver og jurist i foreningen, Eirik Strand, mener «Lars» har havnet i en alvorlig situasjon, som har stor betydning for hans helse- og livssituasjon.

– Han har behov for trygghet, stabilitet og forutsigbarhet, sier han.

Strand mener kommunens valg om å plassere naboen så tett innpå, gjør at Lars sine helsemessige behov blir tilsidesatt.

– Hva mener du om at kommunen vil ta fra ham tilsyn om natta dersom han flytter?

– Det er uforsvarlig av kommunen å ikke gi ham den nødvendige helsehjelpen han trenger om natten og som han har vedtak på.

Strand sier denne saken er spesiell med tanke på kommunens fremgangsmåte og at det gis et ultimatum om helsehjelp eller ikke.

Kommunen svar på Strands kritikk er at de ikke ønsker å kommentere «Eirik Strands subjektive mening».

– I samfunnet generelt finnes det klageorganer som er definert som objektive. I dette tilfellet er det Statsforvalteren, skriver kommunedirektøren i en e-post.

Norsk pasientforening er en ideell forening, som får støtte via statsbudsjettet.

Pasientrådgiver og jurist hos den ideelle foreningen Norsk pasientforening Eirik Strand, bekrefter at de har vært i kontakt med kommunen i denne saken. Foto: privat

Kan ikke klage

I et brev Lars har fått fra kommunen, presiseres det at det nye tilbudet om flytting til den andre boligen ikke kan forhandles om.

Han kan heller ikke klage til Statsforvalteren.

Det kan han først gjøre etter at han har takket ja til tilbudet og et nytt vedtak har kommet på bordet.

– Mens jeg klager på vedtaket, som det kan ta tid å få svar på, kan jeg bli sittende uten hjelp om natta. Det er helt uutholdelig.

«Lars» er desperat etter å få en løsning på bosituasjonen som han kaller uutholdelig. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Bor hos familiemedlem

Lars har ikke turt å bo i den kommunale boligen på flere uker. Nå bor han hos et familiemedlem, men det fungerer dårlig.

– Jeg sliter for jeg har ikke den hjelpen rundt meg som jeg trenger. Det blir mange telefoner til legevakten på kveld- og nattetid.

Nylig kom kommunen med en annen mulig løsning på bordet. De vil flytte den andre beboeren litt lenger unna.

Ifølge Lars er avstanden for kort til at det vil hjelpe. Han sier han fortsatt både vil se og høre naboen.

På spørsmål om når en eventuell flytting kan skje og hvor stor avstand det da vil bli mellom boligene, gir ikke kommunen noe klart svar.

– Vi må gjøre en totalvurdering av hva som vil være bra for alle brukere. Vi prøver å imøtekomme det vi har kan imøtekomme, sier kommunedirektøren.

Lars understreker at den andre beboeren ikke kan lastes for situasjonen han har havnet i.

– Han trenger også oppfølging og et sted å bo. Det er ikke hans feil at han bor så nær meg. Det er kommunen som har plassert ham der, sier han.