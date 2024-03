– Vi er veldig glade for at dette påskemysteriet er løst og for at vi fikk figuren tilbake.

Det sier salgs- og markedssjef Nina Moland Andersen i Color Line.

– «Julius» ble funnet av en vekter natt til 1. påskedag. Han var plassert i terminalen i Kristiansand med en søppelsekk over seg, sier hun.

Den 30–40 kilo tunge Julius-figuren har ikke tatt skade av bortføringen i påsken. Foto: Color Line

Trefiguren har ikke fått noen skader under bortføringen.

– Dårlig samvittighet

Det var sent tirsdag kveld at den store og tunge trefiguren av sjimpansen Julius på mystisk vis forsvant fra bufférestauranten på Superspeed.

Ansatte skal ha hørt følgende kommentar tidligere på kvelden:

«Den apekatten skal jeg ha med meg før jeg forlater skipet eller båten i kveld».

Etter å ha gått ut i media, mottok Moland Andersen både bilde og flere tips om mulige gjerningsmenn. Hun håpte at tyvene vil angre, og levere trefiguren tilbake.

Nina Moland Andersen er glad for at påskemysteriet ble løst – og fikk en lykkelig slutt.

Og hun ble bønnhørt – natt til 1. påskedag.

– De som gjorde denne apestreken har fått litt dårlig samvittighet og så har de sørget for å levere figuren tilbake – hel og fin som den var, sier Moland Andersen.

– Vi er kjempeglade. Vi ønsket ikke å straffe de som gjorde dette, men tvert imot gjøre det lett for dem å levere den tilbake. Og ikke minst få «Julius» på plass.

På plass i bufféen

Og søndag formiddag var trefiguren av Norges mest berømte sjimpanse tilbake på sin faste plass i bufférestauranten.

– Nå har han norsk flagg ved siden av seg. Jeg er veldig glad – på vegne av alle oss i Color Line, sier Moland Andersen.

På danskeferja Superspeed ble «Julius» feiret med norsk flagg søndag. Foto: Color Line

– Han ble faktisk trillet om bord i en rullestol. For han er jo ganske tung.

Trefiguren av Julius veier mellom 30 og 40 kilo, er 60–70 centimeter høy og nesten like bred. Trefiguren er en gave fra Kristiansand Dyrepark – hvor den ekte Julius bor.