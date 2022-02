Konkurransen tilspisser seg i Mesternes mester.

Nervene var til å ta og føle på da de fire gjenværende deltakerne gikk inn i første semifinaleuke fredag kveld.

Det som også omtales som «helvetesuka» skulle vise seg å få en pangstart.

Rekord i første øvelse

I fjor viste Aksel Lund Svindal seg uslåelig, da han i øsende sommerregn knuste rekorden i klassikeren «Tyngdekraft».

Det var imidlertid ikke lenge årets programleder fikk beholde rekorden.

Det sørget en roer fra Bergen for:

Det kostet enormt med krefter, men så endte det også med soleklar ny rekord. Nils Jakob Hoff kunne smile fornøyd etter målgang. Dette er hans andre rekord hittil i sesongen.

Nils Jakob Hoff holdt ut 82 lengder med vekten av tunge sandsekker over skuldrene.

Det er 11 lengder flere enn Svindal klarte i 2021.

– For et monster av en mann. Dette er så vilt, lød det fra et entusiastisk kommentatorteam underveis i øvelsen.

Hoff innrømmer at han synes det var gøy å slå rekorden foran nesa på programleder Svindal.

– Han er jo en av de store maskinene i norsk idrett, så det er jo gøy det. Men jeg er sikker på at han har lyst til å prøve en gang til. Så får vi se, sier han lattermildt.

Nils Jakob Hoff fikk velfortjent skryt både av programleder og meddeltakere da rekorden var et faktum. Foto: Stian Foss / Nordisk Film/NRK

Også Øystein Pettersen tok sikte på rekord. Han måtte derimot gi seg etter knallsterke 68 lengder.

Judoutøver Madeléne Rubinstein holdt ut 24 runder, mens Bjørn Einar Romøren pushet seg til 28.

Luktet på nok en Svindal-rekord

Rekordbryteren Hoff ble dratt raskt ned på jorda igjen i kveldens andre øvelse.

I «Muren» gjelder det å grave seg selv og en stokk under to murer i sanden.

Den som planter sin stokk på andre siden av murene først, vinner.

Hoff sliter med å grave et stort nok hull, og ender på siste plass. Madeléne Rubinstein graver seg inn til en andreplass. Bak henne havner skihopper Romøren. Øystein Pettersen trosser sand i øyne og klaustrofobiske hulrom, og vinner kveldens andre øvelse.

Øystein Pettersen vinner soleklart. Han hevder seg også i semifinalens tredje øvelse:

Skiløperen er vant til å pushe grenser og tåle smerte. Dét kommer godt med i «Skranken». For her gjør det vondt etter bare noen sekunder.

Nils Jakob Hoff blir den første som gir seg også i denne øvelsen, tett etterfulgt av Rubinstein.

Og nå begynner det psykologiske spillet.

Bjørn Einar Romøren holder ut. Men blikket til Pettersen tyder på at ikke han har tenkt til å gi seg med det første.

Når Romøren kapitulerer, blir Pettersen hengende i øvelsen. En stund ser det ut til at han går for ny rekord.

Men når tiden viser sju minutter og 30 sekunder, slipper han taket.

Akkurat denne rekorden, på over 17 minutter, får Svindal beholde enn så lenge.

Fire skal bli tre

Med to av tre seire i boks, går Øystein Pettersen av med sammenlagtseier for fjerde gang i sesongen.

Deltakerne tar med seg denne ukas poeng inn i del to av semifinalen neste uke.

Da skal fire utøvere bli til tre.