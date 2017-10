«Harrier» kan bli sendt til opphugging i Tyrkia

– De hyppige samtalene vi har hatt med eierne av skipet de siste ukene, gir oss grunn til å tro at vi i løpet av de nærmeste dagene vil få en søknad om at skipet får gå til et skipsopphuggingsverk i Tyrkia, sier Tonje Johnsen i Miljødirektoratet.

Lasteskipet «Harrier» havnet i søkelyset da det fikk motorstopp utenfor Jærkysten den 22. februar i år. Det ble oppdaget at skipet hadde store feil og mangler, noe som resulterte i at norske myndigheter bestemte at skipet ikke fikk forlate Norge. Skipet er nå klassifisert som avfall.

I juli i år ble skipet flyttet fra Gismarvik i Tysvær til Farsund, der det fortsatt ligger i arrest.

– Må sikre oss at skipet kommer til et profesjonelt verft

Mange har uttrykt bekymring for at det 263 meter lange skipet kan skade miljøet, og vil ha det fjernet.

Seniorrådgiver i klimaavdelingen i Miljødirektoratet, Tonje Johnsen, bekrefter at direktoratet er i samtaler med eierne av skipet. Foto: John Petter Reinertsen / Miljødepartementet

Om det kommer en søknad om at skipet får gå til Tyrkia for opphugging, vil norske myndigheter gi grønt lys, da Tyrkia er med i OECD.

– Vi må sikre oss at skipet kommer til et profesjonelt verft som gjenvinner metall og behandler farlige stoffer på en forsvarlig måte, sier Johnsen i Miljødirektoratet.

– Kunne ikke si nei

Ordfører i Farsund, Arnt Abrahamsen vil også bli kvitt skipet, men sier at kommunen ikke hadde noe annet valg enn å ta imot det.

– Bakgrunnen er at vi hadde en ledig mottaksplass. Det innebærer at vi har mottaksplikt i henhold til loven, og dermed ikke kunne si nei, sier han.

Ordfører Abrahamsen er også leder av havnestyret som denne uken anbefalte at skipet blir liggende i tre måneder til. Han påpeker at jobben med å bli kvitt skipet nå skal intensiveres.

– Vi vil se på hva vi kan gjøre for å få skipet ut, for det er det vi vil, sier han.

Ordfører Arnt Abrahamsen (Ap) frykter for miljøproblemer og vil ikke ha skipet i opplag. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Selv opplever han at norske myndigheter tok en forhastet arrestbeslutning, og sier at det nå skal undersøkes om et miljødirektorat kan gi mottaksplikt på avfall.

– Dette er noe vi bestrider. Hvis det skulle vise seg at det ikke er sånn, må de finne en annen plass til skipet, koste hva det koste vil.

Tar forbehold om at det kommer en søknad

Johnsen i Miljødirektoratet synes det er vanskelig å si noe om når skipet kan forlate Farsund.

– Vi må ta forbehold om at det kommer en søknad som vi kan gi vårt samtykke til, sier hun.

Uansett får skipet ikke seile videre før eierne garanterer at det ikke blir hugget opp på en strand i utlandet.