– Det er skrekkelig for å si det sånn. At det går an at det bare er min sak som står igjen etter alle de ofrene.

Det sier feilopererte Svein Are Auestad.

Legen som jobbet i Flekkefjord og Kristiansand er kun tiltalt for denne ene operasjonen.

Han jobbet elleve år som overlege i ortopedi i Flekkefjord uten å være ortoped.

Pasienter ble skadet for livet. Noen døde etter behandlingen.

Flere titalls pasienter er i ferd med å rette erstatningskrav mot Sørlandet sykehus.

Fra tiltalen:

«Søndag 22. november 2020 mellom 20.00 og 21.30 i Egsveien 100 i Kristiansand opererte han Svein Are Austads kuttskadede tommel uten å følge det som anses som alminnelig god praksis for behandling av slik skade som Austad var utsatt for, herunder uten å konferere med overlege før inngrepet. Behandlingen som han utførte gav ikke utsikter til et vellykket behandlingsresultat.»

Anmeldte selv

Legen feilopererte også flere pasienter etter at ledelsen overførte han til sykehuset i Kristiansand i starten av 2019.

Det var saken til Margret Annie Gudbergsdottir som førte til avsløringen om at legen også hadde feiloperert i Kristiansand.

Hun anmeldte selv både legen og sykehuset til politiet.

Det er slått fast av Helsetilsynet at hun er feiloperert.

Men legen er ikke tiltalt for hennes skader.

Margret Annie Gudbergsdottir ble operert av legen som ikke er ortoped. Foto: Privat

Politiet har gått ut fra Helsepersonelloven. Maks straff er tre måneders fengsel.

NRK har ikke fått tak i politijurist Hans Olav Røyr.

Mannens forsvarer, Carl Henning Leknesund, har heller ikke besvart NRKs henvendelser.

Bot på én million

Nylig ble Sørlandet sykehus idømt ei bot på én million kroner av statsadvokaten.

Politiet i Agder hadde henlagt saken mot sykehuset, men Statens helsetilsyn klaget. De mente sykehuset kunne avverget nye feiloperasjoner i Kristiansand.

Legen må møte i retten 19. mai. Det er satt av en og en halv dag til forhandlingene.