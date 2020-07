«Dyrepasseren» reddet eget lam fra plastgarn

Rune Landås arbeidet tidligere i Dyreparken i Kristiansand og er kjent fra flere TV- programmer. Nå driver han blant annet med geiter og villsau i skjærgården, og er skremt over forsøplinga.

– Utrolig flaks

Mandag morgen var han var ute og så til dyrene sine og kom over to lam som hadde kommet bort fra flokken. Det ene hadde satt horna fast i et plastgarn.

– Den hadde viklet seg noe veldig inn i garnet, og det var utrolig flaks at jeg fant det.

Trolig har lammet satt fast i garnet i ett døgn og Landås tror det fort kunne død av mangel på mat eller vann om det ikke hadde blitt redda.

Garnet stammer trolig fra en fisketråler eller et oppdrettsanlegg. Foto: Rune Landås

Plastsøppel

Garnet er plastsøppel som har rekt i land på øya. Landås sier han ser stadig mer plastavfall i området.

– Det er veldig trist at disse flotte områdene langs kysten trues av plastforsøpling. Han sier han er svært opptatt av hvordan dyrelivet og særlig fugler skades av dette.

Rune Landås har nærmere 150 dyr på beite i skjærgården på Sørlandet. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Han filmet selv lammet i garnet og håper dette kan være en vekker. Landås er i tillegg lærer på en folkehøyskole, som plukker plast fra skjærgården regelmessig.

– Jeg tror vi kan få en hard kamp mot plastsøppel i åra som kommer, frykter Landås.

Du trenger javascript for å se video. Lammet hadde trolig ikke overlevd lenge i garnet, tror Landås.

– Skjer stadig oftere

Fredrik Myhre er marinbiolog og seniorrådgiver i WWF, Verdens naturfond. Når NRK viser han videoen og bildene av lammet som sitter fast i garnet sier han:

– Nok en gang skjer det. Vi ser dette hvert eneste år og det er økende problem.

Han mener slike tilfeller sier noe om hvor omfattende plastforsøplingen er i havområdene våre.

Seniorrådgiver i WWF, Fredrik Glenne Myhre sier plastsøppel i havet også rammer mange dyr på land. Foto: Truls Antonsen

– Det påvirker ikke bare livet i havet, men også mange dyr som lever langs kysten. Det rammer særlig fugler, men det er også mange eksempler på at det også rammer pattedyr som reinsdyr og bjørn.

Ifølge Myhre kommer omtrent halvparten av plastsøppelet i Nordsjøen fra fiskeri- og oppdrettsnæringen. Han mener produsentene av all plast, inkludert disse produktene, må ta større ansvar for plasten som settes på markedet. Det gjelder både avfallshåndtering og opprydning når dette kommer på avveie. .

Lammet viklet seg stadig mer inn i garnet. Foto: Rune Landås

