– Det kommer til å bli skader

Foreløpig er det snakk om et såkalt OBS-varsel, og uværet vil ikke bli like sterkt som under flommen for drøye to uker siden, men det vil kunne gi alvorlige oversvømmelser.

NVE har imidlertid oppgradert flomvarselet til nest høyeste farenivå for Aust-Agder lørdag.

72 intense timer

Det verste regnet vil starte fredag ettermiddag og vil holde på jevnt og trutt i 72 timer, sier vakthavende statsmeteorolog, Bjart Eriksen.

–Det vil regne mest i kystnære områder og østlige deler av Agder vil få mest fra oven.

Statsmeteorolog Bjart Eriksen ber sørlendingene forberede seg på store nedbørsmengder i helga. Foto: Mai-Linn Finstad Svehagen

Eriksen sier enkelte steder kan få opp mot 170 mm regn, og der verste vil komme siste del av fredag og første del av lørdag.

Se varselet fra YR:

–Alvorlige oversvømmelser

NVE som overvåker situasjonen har nå oppgradert sitt flomvarsel til oransje nivå i Aust-Agder på lørdag. Dette er det nest høyeste flomnivået.

–Dette innebærer fare for alvorlige oversvømmelser, sier vakthavende hydrolog, Knut Ola Aamodt hos NVE.

–Samtlige kystkommuner i agderfylkene kan blir rammet av flommen, samt øvre del av Mandalsvassdraget, kommuner som Marnardal og Hægebostad, sier Aamodt.

Det er kombinasjonen av to kraftige lavtrykk som vil gi Sørlandet nye nedbør i helga. Aust-Agder ser ut til å få mest nedbør. Foto: YR

–Vil bli skader

Selv om regnværet denne gangen ikke blir like heftig som under stormflommen for noen uker siden, vil uværet merkes godt sier Eriksen.

– Det vil bli skader under slike forhold, men vi regner ikke med like store ødeleggelser som i forrige runde.

Under storflommen kom det 280 mm nedbør på de mest utsatte stedene.

Det er kombinasjonen av to sterke lavtrykk som nå vil slå til fra vest og med vindkast opp mot 20 m/s, blir det kraftige saker, særlig ved kysten.

Ber folk handle nå

Kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring, Ole Irgens, sier det er svært viktig at boligeiere som vet de er utsatt for flom gjør forebyggende tiltak snarest mulig.

– Utvendig er det viktig å renske opp avløp, sørge for at vannet blir ledet bort fra hus og eiendom. Bil og verdifulle gjenstander bør flyttes til tørre steder, sier Irgens.

Kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring, Ole Irgens sier det er svært viktig at boligeiere som vet de er utsatt for flom gjør forebyggende tiltak snarest mulig. Foto: Tryg forsikring

Innvendig ber han folk om å flytte bort de mest verdifulle eiendelene fra kjellere og andre flomutsatte områder.

Han understreker av forsikringstakere har plikt til å forebygge skader.