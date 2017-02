«Chidi» klar for Sogndal

Tidlegare Start-spelar Chidiebere Nwakali har skrive under for eliteserieklubben Sogndal. Nwakali var på lån i Start førre sesong. «Chidi» er under kontrakt med Manchester City og går til Sogndal på lån fram til august, skriv klubben på nettsida si.