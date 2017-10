«Breaking Bad-liga»: Dømt til fengsel

Tre menn stod tiltalt for blant annet omsetning av hasj og amfetamin. Hovedmannen, en 25-åring var tiltalt for omsetning av narkotika for over to millioner kroner og måtte i tingretten tåle inndragning av over én million kroner.

Lyngdølen anket dommen til Agder lagmannsrett på bevisbedømmelsen og inndragningen av penger, men trakk senere anken.

25-åringen ble i tingretten dømt til fengsel sju år og seks måneder. En 24 år gammel kompanjong ble i tingretten dømt til fengsel i fire år og tre måneder for narkotikaforbrytelser. En mann fra Mandal ble dømt til fengsel i tre år og seks måneder i tingretten.

En tiltalt 25-åring er dømt i Agder lagmannsrett til sju år i fengsel for narkotikaomsetning av over 2 millioner kroner. Tiltalte ga NRK tillatelse til fotografering da saken gikk i Lister tingrett. Foto: Lars Eie / NRK

Satte lagkjennelse til side

Lagretten måtte ta stilling til om 24-åringen var skyldig i grov narkotikaforbrytelse. Lagrettsmedlemmene sa nei på dette spørsmålet, men fagdommerne satte denne kjennelsen til side. Dermed må saken opp på nytt i Agder lagmannsrett. For de to andre tiltalte handlet saken om straffeutmåling.

* 25-åringen fra Lyngdal ble i lagmannsretten dømt til sju års fengsel.

* 24-åringen fra Lyngdal skal ha ny ankesak i lagmannsretten. Fikk fire år og tre måneder i tingretten.

* En mandalsmann ble dømt i lagmannsretten til fengsel i tre år. Det var seks måneder kortere enn tingrettens dom.

Unge sjåfører

Ifølge dommen fra Agder lagmannsrett hadde 25-åringen en sentral rolle når det gjaldt narkotikaomsetning fra Flekkefjord til Mandal. Mannen engasjerte 10 unge personer som sjåfører for narkotikaomsetning, distributører og betalinger.

Amfetaminposer som ble beslaglagt. Foto: Politiet

Retten mener at lyngdølen solgte til om lag 20 personer som igjen videresolgte stoffet.

25-åringen ble i september i år dømt til fengsel i ett år og seks måneder for befatning med 900 gram amfetamin. Denne dommen, samt lagmannsrettens straff på sju år, skal behandles i en rettssak på nytt for en felles dom.

24-åringen fra Lyngdal ble dømt til fengsel i ett år for befatning med 900 gram amfetamin.

Imidlertid mener lagmannsretten at 25-åringen må dømmes for befatning med tre kilo amfetamin, og fem kilo hasj.

Flere ble pågrepet

Saken ble rullet opp og flere ble pågrepet i januar 2016. Totalt ble 28 personer pågrepet i nettverket. Flere av dem er dømt for forhold de stod tiltalt for.