«Årets turjente» gir deg sine beste turtips

– Mitt mål er å få flere byjenter til å dra mer ut på tur, og jeg håper denne kåringen vil hjelpe.

Det sier Maria Stray Homme dagen etter at hun er kåret til "Årets turjente" på nettsiden turjenter.no.

Friluftsliv handler ikke om å gå lengst, klatre høyest, bære tyngst eller skyte mest. Maria Stray Homme "Årets turjente" 2016

Fra byjente til turjente

Hun var en byjente som likte caffè latte servert over disk. Men etter hvert har hun blitt en erfaren turjente som liker kokekaffe laget over et bål i de dypeste skoger eller på snaufjellet.

– Ja, det er et stort sprang. Jeg gikk på videregående skole og fant ut at det var noe jeg manglet. Og jeg fant ut at det måtte være friluftslivet og det å gå på tur. Mine foreldre tok meg med ut på tur da jeg var yngre, og jeg husker at jeg hadde stor glede av å padle i kano, fyre bål og grille pølser, sier Homme.

Hun flyttet så til Finnmark for å gå på folkehøgskole og lære mer om natur, jakt, fiske og friluftsliv.

Etter det bestemte hun seg for å vandre helt alene i Setesdalsheiene i en måned.

Gjennom sin blogg formidlet hun sine opplevelser fra turen, og hun tror selv at dette er en viktig årsak til at hun ble kåret til "Årets turjente" 2016.

– Juryen skrev jo at de hadde lagt vekt på min evne til å formidle. Og det er jeg glad for. Det ligger jo mye arbeid i å formidle. Å oppleve er en ting, men å formidle dette videre til andre er jo noe helt annet, sier hun.

NETT-TV: Hun er «Årets turjente»

Årets Turjente 2016 Du trenger javascript for å se video.

Egen filosofi

Maria Stray Homme har sin egen friluftsfilosofi som hun mener er viktig å få frem og dele med andre.

– Det handler ikke om å gå lengst, klatre høyest, bære tyngst eller skyte mest. Det handler om å mestre, og leve i og med naturen. Det handler om å komme seg ut og drive det friluftslivet som passer for en selv, sier hun.

Det er mye flott natur i Setesdalsheiene. Foto: Maria Stray Homme

– Må man gå på skole for å lære friluftsliv eller kan alle bare pakke sekken og ta en tur?

– Det er det jeg ønsker å formidle til andre. Det handler bare om å begynne. Og hvis du er litt usikker så er det jo bare å lese mine friluftstips på bloggen, sier hun.

Og her er Marias beste turtips!

►START I NÆROMRÅDET

Alle har noen turmuligheter rundt der de bor. Utnytt det som er tilgjengelig rett i nærheten. Da kommer du deg ut. Hvis du skal planlegge grundig og må kjøre langt for å komme på tur, så er det vanskeligere å gjennomføre.

►HA ET MÅL FOR TUREN

Det kan være å komme seg på en topp eller plukke bær. Eller ta noen fine turbilder.

►MOTIVASJON

Viktig å ha noe som motiverer. Å ta bilder og senere dele dette med andre kan være en god motivasjon. Det kan derfor være lurt å ta med mobiltelefon eller kamera og bruke disse aktivt på turen. Det er fint å skryte litt av seg selv til andre av og til. Bruk turbildene og del på sosiale medier.

►TA MED EN TURVENN