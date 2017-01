– Ville vært flau om det var en normal ansettelsesprosess

Mandag ble det kjent det bare er to kvinner i den nye ledergruppa i Agder politidistrikt, som til sammen består av 15 ledere.

Det gikk ikke upåaktet hen. En av dem som reagerte sterkt på dette, var stortingsrepresentant for Vest-Agder, Kari Henriksen, som mener dette tyder på at kvinner har blitt forbigått i prosessen.

– Ikke en normal ansettelsesprosess

Magnus Andreassen, som fungerer som politimester mens Kirsten Lindeberg er fraværende, sier at han ville ha vært flau over den lave kvinneandelen dersom dette hadde vært en normal ansettelsesprosess.

Ifølge ham er det ikke det.

– Mange av lederne er ansatt etter det som heter rett og plikt. De har hatt stillingene tidligere, og har rett og plikt til å overta. Det er derfor det har kommet så skjevt ut, sier han.

De to kvinnene i ledelsen er politimester Kirsten Lindeberg og lensmann i Lyngdal og leder for driftsenhet vest, Anne Margrete Ruud.

Ruud som har vært med i ledergruppa siden 2005, skulle gjerne hatt flere kvinnelige ledere i politiet.

– Helt klart. En mer mangfoldig ledergruppe vil gi bedre forståelse for utfordringene vi har, sier hun.

Se reportasje.

Liten utvikling

Da Ruud begynte som leder, utgjorde kvinner 13 prosent av politifaglige ledere i Agder politidistrikt. Utviklingen siden da, er ikke noe å skryte over. Ved utgangen av 2014, hadde andelen kvinner, steget til 14 prosent.

Tross det, har Ruud merket at det har skjedd noe når det gjelder holdninger.

– Blant unge medarbeidere er det er ikke noe tema om man er kvinne eller mann. For dem er det ikke noe problem at jeg som kvinne er leder. Jeg må si at jeg ikke alltid har opplevd det slik, sier hun.

Ruud mener det er viktig å motivere kvinner til å søke lederjobber i politiet. Da hun selv søkte en slik jobb, var det noen faktorer som var av avgjørende betydning for at hun gjorde nettopp det.

– Daværende politimester Bjørn Hareide, var tydelig på at han ønsket kvinner inn i ledergruppen. Jeg hadde også gode kollegaer som hadde tro på meg, sier Ruud.

Se intervju med stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap).

– Burde vært flere

Selv trives hun veldig godt i jobben som kvinnelig leder i politiet.

– Jeg stortrives selv om det til tider har blåst rundt meg i denne stillingen, sier Ruud.

Hun vet at Agder politidistrikt har en vei å gå når det gjelder kvinnelige ledere, og mener det er et ansvar som ligger på alle i ledergruppa.

Fungerende politimester Andreassen sier at ledergruppa vil fortsette å ha fokus på dette.

– Absolutt! I tillegg til topplederen som er kvinne, er det bare en til. Det burde definitivt ha vært flere, sier Andreassen.