– Ville ikke skade noen

– Jeg hadde ikke til hensikt å skade noen, forklarte 29-åringen i retten der han er tiltalt for å ha knivstukket en politimann og en politistudent i Vennesla i november 2015.

Han kan bli dømt til tvungen psykisk helsevern. Rettspsykiaterne mener han ikke er strafferettslig tilregnelig.

Politimennene stoppet tiltalte fordi han gikk med denne ansiktsmasken. Foto: Politiet

– En vinterværmaske, sa tiltalte om hetten han hadde på seg da knivstikkingen skjedde. Han gikk med den fordi han var frysen av seg og hadde tørr hud. Han mente folk ikke reagerte på masken.

Tilfeldig at han gikk med kniv

Tiltalte var i minibanken før han ble stoppet av de to politimennene.

I lomma hadde tiltalte en liten lommekniv eller foldekniv. Tiltalte sa i retten at det bare var en tilfeldighet at han hadde med seg kniven.

Da politimennene begynte å snakke med ham, ble han engstelig, fikk hjertebank og ble kortpustet.

– Verden presser seg på

Da den ene politimannen tok tiltalte i armen, eskalerte situasjonen.

– Og hvis de ikke ville la meg gå, ville jeg gjøre ende på meg selv. Da den ene grep armen min, var det som en eksplosjon i hodet mitt, et veldig trykk, verden presset seg på, beskrev 29-åringen. Det var da han knivstakk politimennene, ifølge tiltalen.

I sin forklaring bekreftet 29-åringen at hånda hans var i lomma der kniven lå, før den ene politimannen grep ham i armen.

– Det minner om en tragedie

– Jeg hadde aldri til hensikt å skade noen. Det er grusomt, hele situasjonen. Det minner om en tragedie. Det er trist, både for meg og de to, sa tiltalte.

Ifølge tiltalte vurderte han å stikke seg selv i halsen da politimennene stoppet ham.

– Men jeg rakk det ikke, sa han.

– Men du rakk å stikke to andre? spurte aktor Beate Rullestad-Jansen.

– Jeg visste bare at skulle de ta meg, så ville jeg slå mer vekk. Det var meningen å slå dem vekk, ikke knivstikke, svarte tiltalte.

Denne kniven brukte tiltalte, ifølge politiet. Foto: Politiet

Avviste gjentakelsesfare

Da mannen ble pågrepet, fant politiet kniv og ansiktsmasken under papir i en søppelbøtte.

Aktor var i sin utspørring inne på funn av sverd, øks og poser med menneskehår som ble funnet hos tiltalte. Også ansiktsmasken ble tema flere ganger.

– Den gav meg en trygghetsfølelse og gjorde meg mer skjermet, sa tiltalte.

Tiltalte mente det ikke er sannsynlig at han vil gjøre noe liknende igjen, selv om aktor i sin innledning viste til nettopp gjentakelsesfare.

Under utspørringen fra rettspsykiaterne kom det frem at tiltalte for 12 år siden fikk diagnosen paranoid psykose. Han har rømt fra psykiatrien tre ganger.