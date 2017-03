– Viktig med alternative rømningsveier

– Brannen viser at man må være forberedt på det utenkelige, sier Madsen, som selv var med på slokningsarbeidet.

– Når man er åtte–ti meter oppe i et bygg og det er asfalt eller betong under deg, er prisen for å hoppe høy for de fleste. Dersom man hopper kan man dø eller bli hardt skadet. Det forklarer noe av den desperasjonen menneskene i går gikk gjennom.

– Derfor er det viktig å tenke gjennom: Hva gjør du hjemme hos deg selv dersom det begynner å brenne. Har du en alternativ rømningsvei?, sier Madsen.

Høy varme og mye røyk i brannen i Tollbodgata. Hans Arne Madsen i Brannvesenet sier varmeutviklingen er enorm i murhus som brenner. Men spredningsfaren til andre hus er begrenset på grunn av murskillene mellom husene. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Personer fanget i bygget

Klokken 08.14 torsdag kom den dramatiske meldingen om en bygningsbrann i Kvadraturen i Kristiansand inn til brannvesenet.

– På vei ned fikk vi bekreftet at det var personer inne i bygget, og da rettet vi fokus mot livreddende innsats, forteller brannsjef Jan Røilid.

Brannsjef Jan Røilid i Kristiansand-regionen brann og redning. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Mannskapene måtte komme seg hurtig inn og redde dem som var i leilighetsbygget. De oppdaget personer oppe på taket. En annen hadde krabbet ut og stod langs fasaden av bygget.

– Totalt tok vi ut fem personer fra taket og inne i bygningen. I tillegg hadde flere kommet seg ut på egen hånd gjennom å hoppe fra vindu, forteller Røilid.

Totalt ble åtte personer skadet i brannen. Flere med bruddskader etter å ha hoppet fra bygården.

Trappen brant opp

Samtidig som livreddende innsats ble utført, startet brannmannskapene å slokke brannen og hindre spredning.

– Trappen hadde brent opp. Det gjorde slukkearbeidet enda mer utfordrende fordi vi ikke kunne komme opp til de øvre etasjene, forteller Røilid.

Redningsmannskaper bærer en skadet person bort fra brannen. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

De måtte basere seg på å slukke brannen utenfra. Det tar mye ressurser, krefter og tid:

– Man treffer tak og vegger i stedet for de brennende flatene. Dermed får man mindre effekt av vannet og bruker enorme mengder vann for å stoppe brannen. I slike situasjoner må vi la det brenne hull for å komme til med vannet, sier Røilid.

Kjerne av tre

Brannen startet på nedsiden av Tollbodgata, som skiller murbyen fra Posebyen med den verneverdige trehusbebyggelsen. Her er det mange bygg med murfasade, mens kjernen er bygget i tremateriale.

– At det var murbygg gjorde det litt lettere for oss med tanke på spredningsfare, sier Røilid.

– Politiet kom før oss til stedet, og fikk reddet ut én person, men måtte trekke seg tilbake på grunn av røykutvikling og flammene stod ut av vinduene.

Dette betyr, ifølge Røilid, at det har vært en overtenning i den leiligheten som brannen startet i.

Politiet vet at brannen startet i en av leilighetene, men de har foreløpig ikke avhørt kvinnen som bodde der. De tekniske undersøkelsene starter mandag. Da vil politiet forsøke å finne årsaken til brannen.