– Vi var heldige

– Jeg satt stille og rolig med bikkja opp mot skuldra. Det viktigste for meg var å få reddet hunden, min trofaste følgesvenn. Den først og så meg, sier Jim Seldal.

Det var natt til fredag han og hunden havnet i det iskalde vannet i sjøen utenfor Arendal. Seldal var ute og brøytet med traktoren sin og skulle dumpe snø i sjøen.

– Da pleier jeg å sette traktoren i revers. Det gjorde jeg ikke denne gangen. Da jeg slapp clutchen, gjorde traktoren et rykk forover. Det var nok, sier han.

Det ble plutselig stille

Ifølge Seldal var det som så skjedde som tatt ut fra en sakte film. Traktoren med ham og hunden, seilet nedover skråningen og mot vannet.

Samtidig lå Kjell Arne Nordbø våken i senga i en av boligene like ved. Han hadde hørt lyden av traktoren som holdt på å brøyte, og stusset da det plutselig ble helt stille.

– Jeg så ut av vinduet og fikk se traktoren som lå i sjøen. Da tenkte jeg det verste, at føreren hadde havnet under vann. Derfor ringte jeg 113, før jeg løp ned, sier han.

Førerhuset på traktoren var delvis under vann og føreren redd for at traktoren kunne skli. Foto: Elisabeth Grosvold

Nordbø ble lettet over synet som møtte han. Seldal hadde fått opp bakluka på førerhuset, hvor han og hunden satt i åpningen. Førerhuset lå da halvveis under vann.

Kort tid etter var både ambulanse, politi og brannmannskap på stedet. Etter hvert kom også redningsskøyta. Mannskapet på båten fikk lagt en stige fra traktoren til brygga like ved.

Først da kunne den 64-årige sjåføren ta med seg hunden og klatre i land.

Seldal berømmer redningsmennene for innsatsen. Han er klar over at både han og hunden har vært heldige. Det kunne gått så mye verre.

– Heldig at han ikke kom én meter lenger ut

Fredag formiddag ble traktoren dratt opp av vannet. Dykker Gisle Espeland var med og hjalp til.

– Jeg tror ikke man hadde klart mer enn ti, femten minutter i så kaldt vann som dette, sier han.

Naboene har fått med seg det som har skjedd. Fredag var det flere av dem som fulgte med da traktoren skulle trekkes opp av sjøen.

– Det er helt utrolig at det gikk så bra. Det var heldig at traktoren ikke kom én meter lenger ut, for der er det brådypt, sier en av naboene, Elisabeth Brekke.

Selv om hendelsen har satt en støkk i Seldal, har han tenkt å fortsette å brøyte.

Fredag formiddag ble traktoren tatt opp fra sjøen. Foto: Leif Dalen / NRK

