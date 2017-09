– Vi skal tøffe oss i forhandlingene

– Vi ønsker sterkest mulig innflytelse og en hånd på rattet. Vi ønsker å komme inn i regjeringsposisjon. Disse diskusjonene må vi ta i sentralstyret idag, men vi må sette makt bak kravene våre, sier Toldnæs.

Velgerne har talt, Venstre og Kristelig Folkeparti har gått litt tilbake.

– Dette viser at det er en fryktelig vanskelig spagat vi står i, forteller Toldnæs.

Han tror regjeringen må være forsiktig med å tolke resultatet som at alt skal være som det er, og lover tøffe forhandlinger.

– Det har kostet partiet mye å stå i den samarbeidssituasjonen som vi har gjort frem til nå, så vi skal tøffe oss i forhandlinger, forsikrer Toldnæs, og forklarer videre at det eneste som er sikkert er at Erna Solberg fortsetter som statsminister og at alt annet må avklares i forhandlinger.

– Hva er deres hovedkrav?

– Vi har gått til valg på en blågrønn regjering, det vil si en regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre, så jeg tror dette blir veldig spennende forhandlinger, sier Toldnæs.

– Tror det skal gå greit

Gisle Meininger Saudland (Frp) tror forhandlingene kommer til å gå greit. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Gisle Meininger Saudland (Frp) tror også det kommer til å bli tøffe forhandlinger.

– Venstre har vært tøffe med regjeringen tidligere, så jeg tviler ikke på at de kommer til å stille krav, forklarer Saudland.

Han sier videre at Høyre og Frp-regjeringen har vært i fire år, og at hverken Venstre eller KrF har sagt at de vil kaste regjeringen.

– Nå er det slik at fire ikke-sosialistiske partier må samarbeide på et vis, så jeg tror det kommer til å gå greit, sier Saudland.

Alt håp er ikke ute

Slik det ser ut nå er det Torhild Brandsdal (KrF) som tar utjevningsmandatet i Vest-Agder,

Tirsdagmorgen ser det ut til at det er ordfører i Vennesla, Torhild Brandsdal (KrF) som tar utjevningsmandatet i Vest-Agder. Foto: Svein Sundsdal / NRK

men Petter Toldnæs (V) har ikke gitt opp håpet.

– Hvis Venstres Terje Breivik i Hordaland kommer inn på direktemandat, så fordeles våre utjevningsmandat på nytt av, og da er det andre som er med i ulike konkurranser, forklarer Toldnæs.