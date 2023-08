– Vi må forberede oss på at europeere vil flykte hit om sommeren

Klimaforskere, reiselivseksperter og internasjonale aviser sier det samme:

Temperaturøkningene som følge av klimaendringene kan endre folks reisevaner, og føre dem til kjøligere destinasjoner her i nord.

Antall europeere som ønsker å reise til Sør-Europa mellom juni og november har gått tilbake med 10 prosent, ifølge en fersk undersøkelse fra Den europeiske reisekommisjonen (ETC).

Klimaforsker Marie Pontoppidan ved Bjerknessenteret forklarer kort og enkelt hvordan det vil være framover i det vi kaller «Syden».

– Flere og kraftigere hetebølger. Der det er vått blir det våtere, og der det blir varmt, blir det enda varmere.

Sørlandsbyene kan bli «nye Syden»

Åsa Grahn er turismeekspert og førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. Hun sier at Norge må forberede seg på at europeere velger å legge sine ferier her i framtiden.

– Hos oss vil det også bli varmere, men ikke de ekstreme hetebølgene som de flykter fra, sier Grahn.

Ifølge ETC flytter flere feriene sine til våren og høsten. Dette er konsekvensene av hetebølgene, brannene og tørken, skriver den italienske avisen La Republica.

Grahn sier utenlandske turister kommer til Norge for å nettopp oppleve kjøligere vær og vill natur.

– De vil oppleve farger, lukter og andre sanser, og det kan de få hos oss når det regner også.

Når det gjelder nordmenn er det flere som legger ferien til Sørlandet, som alternativ til sydligere strøk i Europa.

Åsa Grahn, førsteamanuensis ved Universitet i Stavanger. Foto: UiS

– Sørlandsidyllen står alltid høyt i kurs, og det er attraktivt for sol, bading og avslapning. Nordmenn booket feriene sine sent i år og vil fortsette å avvente bestilling på grunn av hetebølgene i Europa. Da er det lettere for dem å booke i Norge, og da vil det primært være Sørlandet.

– Vi ser at mange unge har lagt ferien sin til Sørlandet i år og booker Airbnb, legger hun til.

– Sørlandet kan bli økonomisk vinner i en klima-urolig tid

Katrine Lie, sjefredaktør i Agderposten tror også at flere ønsker å oppleve sørlandssommeren framover.

I en kommentar tidligere år skrev hun at Sørlandet kan bli en økonomisk vinner i en klima-urolig tid.

Hun peker på muligheter innen vindkraft, batterier og turisme, men understreker at bakteppet her er tragisk.

Katrine Lie, redaktør i Agderposten. Foto: Kirsti Haga Honningsøy / NRK

– Det er ikke slik at vi ønsker dette velkommen. Men det er viktig i klima-diskusjonen å snakke om andre effekter. Det er positivt om vi får turister hit i et økonomisk perspektiv, men samtidig er det ingen som ønsker at det var sånn, sier Lie.

– Kommentaren handler ikke om at det er så fint med klimaendringer, men mer om at det kan være en utilsiktet positiv effekt. Som vi også må ha med i regnestykket i forhold til hva som kan drive arbeidsplasser på Sørlandet.

En ting som allerede trekker folk til Sørlandet er Arendalsuka.

Klimaforsker Marie Pontoppidan myser i sola og sier hun håper man drar noe nytte av klimaendringene. Men hun vil ikke utrope noen klimavinnere.

– Samtidig er jeg av den skolen som mener at her bør det gjøres noe og det bør gjøres raskt. Uansett om vi gir oss med klimagassutslipp i dag, så tar det noe tid før klimasystemene har stabilisert seg og vi ser de fulle konsekvensene. Så jeg ser nok mer mørkt på det enn lyst, ja.

Turismeekspert Åsa Grahn sier at klimatilpasning og forberedelser på økt turisme blir avgjørende framover.

– Det blir interessant å se hvordan det blir diskutert framover. Vi får også ekstremvær, på litt andre måter, kort hetebølge, korte stormer, mye mer skiftende vær og styrtregn, som for eksempel regnværet som vi har sett nå. Det førte til konsekvenser, også for turister.