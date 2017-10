– Vi har på langt nær sett slutten

– Det er surrealistisk å stå her i solskinn og fint vær. Vi vet hva som kommer. Det er varslet 100 millimeter nedbør fra midnatt og fremover. Det er ekstremverdier, sier fylkesberedskapssjef i Agder, Yngve Årøy.

Det er fortsatt tilsig i vassdragene. Fra midnatt skal det komme mer regn.

– Vi må regne med at vi på langt nær har sett slutten på dette. Det vil komme hendelser, både store og små fremover, sier Årøy.

Også statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl er bekymret over situasjonen.

– Jeg er bekymret for infrastruktur, liv og verdier. Kommer du opp i en situasjon og er uheldig, kan det gå riktig ille. Med så mye vann allerede, er det vanskelig å vite hvor vannet vil ta veien. Det er vanskelig å vite hvordan dette vil slå ut mandag, sier statsmeteorologen.

Fylkesberedskapssjef i Agder, Yngve Årøy, frykter at situasjonen kan forverre seg. Du trenger javascript for å se video. Fylkesberedskapssjef i Agder, Yngve Årøy, frykter at situasjonen kan forverre seg.

– Det er krise

På Oddemarka i Kristiansand, er det flere som i løpet av dagen har fått merke konsekvensene av de store nedbørsmengdene.

I løpet av det siste døgnet har det kommet 150 millimeter nedbør bare her. Det er bare Senumstad i Aust-Agder som har hatt mer, med 173 millimeter nedbør.

Da eier og daglig leder av Oddemarka Auto, Edvard Haugland, kom til bilforretningen i halv elleve tiden søndag formiddag, tok vannet fullstendig overhånd.

Vann rant nedover veien som fører ned til forretningens kjeller. Nå står vannet en meter oppover veggene.

– Det er krise, for der nede står det mellom 20 og 25 biler, både brukte og nye, sier Haugland.

Han anslår at bilene til sammen har en verdi på mellom tre og en halv og fire millioner kroner.

I løpet av søndag ettermiddag er sandsekker skaffet til veie og lagt foran veien. Håpet er at de kan hindre mer vann i å trenge inn.

– Vi har gjort det vi kan, så nå får vi bare krysse fingrene og håpe at vannet ikke kommer opp i verkstedet og i butikklokalet, sier han.

Flom i Kristiansand Du trenger javascript for å se video.

– Må bare vente til vannet forsvinner

Beboere i nærheten, er også rammet. På en av eneboligene står vannet godt oppover ytterveggen.

To av beboerne må vasse i vann til langt oppover lårene når de skal vise hvordan det ser ut inne.

På stua står to sofaer og en lenestol omsluttet av vann. Kjøkkenbenken er fortsatt tør, men det er bare så vidt. Vannet er bare noen få centimeter unna.

En av beboerne sier at han har ringt huseier og bedt om hjelp, men at de har fått beskjed om at det ikke er noe som kan gjøres. De må bare vente til vannet forsvinner.

– Jeg er bekymret

Fylkesberedskapssjef Årøy, frykter at det kan bli enda verre. Nå fokuseres det på samfunnskritiske funksjoner.

– Vi er redde for større utfall av kraft og kommunikasjon, og selvsagt helse- og omsorgstjenester. Det virker som om kommunen har god kontroll på dette, men vi må være bevisste på at dette kan endre seg i løpet av natta, sier han.

Det er ventet en ny nedbørsfront. I løpet av natta vil det komme mellom 60 og 70 millimeter nedbør. Det bekymrer statsmeteorologen.

– Nedbørsfronten som kommer i natt er kraftigere enn gårsdagens, men det er bevegelse i den. Den vil bevege seg østover, så den ligger ikke på samme sted like lenge som den forrige, sier Escobar Løvdahl.