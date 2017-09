– Det er utrolig gøy. Det er disse kampene jeg kom hit for å spille. Vi har noe i Europa å gjøre, sier Emilie Hegh Arntzen.

Et av argumentene hun brukte da hun meldte overgang fra Byåsen til Vipers var nettopp Champions League.

Etter å ha scoret over 80 mål fordelt på to kvalifiseringskamper er Vipers nå klare for gruppespillet. Med andre ord blir det en travel høst for Kenneth Gabrielsen og hans jenter.

Utover høsten venter Metz, Budocnost og Bietingheim. Det blir turer til Frankrike, Montenegro og Tyskland. Spillerne er forberedt på tøffere oppgaver.

– Det blir andre boller i forhold til dette. Jeg har troen på at vi kan nå et stykke hvis vi er på vårt beste, sier Linn Jørum Sulland.

Se intervju med Emilie Hegh Arntzen. Du trenger javascript for å se video. Se intervju med Emilie Hegh Arntzen.

Overrasket over nivåforskjellen

Hun var en av de bedre spillerne mot Podravka søndag kveld, og legger ikke skjul på at hun hadde forventet tøffere motstand, også i kvalifiseringen.

– Kroatia er tradisjonelt sett en håndballnasjon. Da skal de ha mer å komme med enn dette. Jeg er overrasket over nivåforskjellen.

Vipers Kristiansand har tydelige og fremtidsrettede mål for hvordan de vil drive fremover.

Dette har også ført med seg forsterkninger.

Linn Jørum Sulland gleder seg til Europacup-spill med Vipers Kristiansand. Foto: Sander Heggheim / NRK

– Metz er kanskje verdens beste lag

En av dem som har vendt hjem er keeperveteran Katrine Lunde. Hun har spilt utallige kamper på toppnivå og har troen på eget lag inn mot gruppespillet

– Nå er det rutine som gjelder. Vi er ferske på dette nivået, men har etterhvert fått en spillergruppe med mye rutine. Vi går inn i gruppespillet med en tro på at vi kan få til noe.

Hun har møtt flere av disse lagene før og er dermed godt forberedt på hva som venter.

– Bietingheim har mistet en del spillere. De trenger å spille seg gode igjen. For meg er Metz kanskje verdens beste lag per dags dato, sier den hjemvendte stjernekeeperen.

Første kamp i gruppespillet blir borte mot nevnte Metz 8. oktober, før det er hjemmekamp mot Buducnost i midten av neste måned.