– Vi er like gode som Oslo på dette

Helsedirektoratet ønsker å sentralisere behandlingen av denne pasientgruppen til kun ett sykehus i hver helseregion.

I forslaget skal ekstremt premature barn fra Kristiansand sendes til Rikshospitalet.

Avdelingsleder ved Sørlandet Sykehus, Kåre E. Danielsen mener Sørlandet sykehus fortsatt bør få gi høyintensiv behandling til ekstremt tidlig fødte barn. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Avdelingsleder ved barne- og ungdomsavdelingen ved Sørlandet Sykehus, Kåre E. Danielsen, liker ikke forslaget som nå er ute på høring.

– Dette er avansert medisinsk behandling vi har gitt på Sørlandet i årtier. Vi er redd for at viktig kompetanse vil forsvinne fra landsdelen dersom behandling av disse flyttes.

Like gode resultater

Danielsen er enig i at alle truende, premature fødsler før uke 26, skal behandles sentralt, men han mener de mindre syke, som er født fra uke 26 og oppover, bør kunne behandles i Kristiansand.

– Ingen har vist at det er noen behandlingsforskjell, eller ulikt resultat, på denne pasientgruppen i Oslo eller Kristiansand.

Danielsen støtter sentralisering av enkelte behandlinger i Norge, men kun der man ser kvalitetsforskjeller.

En intensivavdeling for premature ved Sørlandet Sykehus. Om Helsedirektoratet får det som de vil, skal ikke barn født før uke 28 behandles her. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Bedre kompetanse med større enheter

Johan Torgersen i Helsedirektoratet mener sentralisering av intensivtilbudet vil sikre kvaliteten.

Høyintensiv behandling gis til ekstremt tidlig fødte barn, barn som ligger i respirator, og barn som må kjølebehandles.

Større enheter gir bedre kompetanse på denne gruppen, mener direktoratet.

– At dette er et tilbud som bør samles noen få steder for å gi gode tilbud, er nok retningslinjene ganske klare på, sier Johan Torgersen, leder for spesialisthelsedivisjonen i Helsedirektoratet.

Helsedirektoratets forslag er nå ute på høring, med høringsfrist 13. mars.

Det er de regionale helseforetakene i landet som til slutt skal bestemme.

– uheldig for familiene

På Sørlandet dreier det seg om flere titalls pasienter, både gravide og nyfødte, som hvert år må til Oslo for behandling.

De altfor tidlig fødte risikerer mange uker på sykehus, sier avdelingsleder, Kåre E. Danielsen.

– Det vil først og fremst være uheldig for familiene som må flyttes over lengre tid. Dette dreier seg ofte om uker, av og til måneder.