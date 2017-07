– Usikker på om det er realiserbart

Flere sykkeleksperter er usikre rundt gjennomførbarheten til Tour de France i Norge. Det vil være snakk om mangfoldige millioner, lokale investorer og infrastruktur.

– Jeg er positiv

– Er det realiserbart å få Tour de France til Norge?

– Ingenting er umulig. Det er mange skjær i sjøen før dette blir avklart. Jeg vet at de som arrangerer Tour de France er interessert i å komme til Norge, sier Lauritzen, og fortsetter:

– Det koster mye penger og krever utrolig mye ... Men jeg er selvsagt positiv om vi kunne fått til noe mellom Stavanger og Oslo.

Mener flere må ta en del av kaka

Bergheim tror byer som Kristiansand og Mandal har det som trengs for å få en etappe. Foto: Sander Heggeim / NRK

Svein Bergheim er en kjent norsk sykkelentusiast. Han jobbet hardt rundt søknaden til sykkel-VM og vet hva som skal til for å arrangere et stort sykkelritt. Han mener at en rekke norske byer har infrastrukturen som trengs, men er mer skeptisk til finansieringen.

Løvland jobber i Kristiansand kommune og jobbet med infrastrukturen rundt Tour des Fjords på Sørlandet. Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

–Spørsmålet er om noen vil ta en del av kaka. Selv om Statoil vil være med å bidra, er det viktig at kommunene og eventuelle investorer må på banen.

Tore Løvland var en av dem som arrangerte Tour des Fjords i Norge. Han mener dette er noe vi kan ta oss råd til, men at det ikke er en lett jobb å vurdere lønnsomheten.

– Norge kan jo selvfølgelig bruke millioner på sykkelsport når de bruker milliarder på OL. Det vi må diskutere er at verdien er like stor som kostnaden? Kan det forsvares?

Mer målbar reklameverdi

Lauritzen mener det er en mer målbar verdi når man investerer i sykkel enn i andre idretter.

Det er mange som studerer på det å investere i sykkel. Jeg så nå en rapport fra et fransk lag som heter AG2R. Det koster 15 millioner euro i året å drive laget. De hadde antatt reklameverdi, bare i tre uker i Tour de France, på 80 mill. euro. Dag Otto Lauritzen

Også det at man kan titulere laget sitt med et sponsornavn, mener Lauritzen gir økt reklameverdi.

– Hvis ikke hadde de aldri holdt på i over hundre år i Spania og Frankrike. Det er klart at Norge er lite, men de har gjort det i mange andre små land også. Jeg tror dette kan bli en kjempereklame for Norge.

Et løft for norsk sykkelsport

– Trenger norsk sykkelsport denne reklamen?

På bildet kommenterer Lauritzen etappe i Frankrike. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Ja, det kan du si ... Trenger vi melk eller trenger vi brød? Det hadde vært et voldsomt løft for norsk sykkelsport om vi hadde fått Tour de France. Interessen for sykkel er stor i Norge! Det viser ferske tall, vi hadde nesten 500.000 som på innspurten på Champs-Élysées på TV 2.

– Om det er mulig, så hadde det vært gøy om rittet tok turen innom Grimstad. Det ligger mye sykkel i byen. Men vi må huske at mye skal til før dette kommer til Norge! Dette er helt i planleggingsstadiet og er årevis i fremtiden.