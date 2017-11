I Valhallagata på Lund i Kristiansand har flere beboere satt opp hjemmelagde plakater på gjerder der de skriver at parkeringsplasser er private, og kun for elbiler.

Et av skiltene lyder: «El-bil parkering. Vennligst parker et annet sted». Et annet lyder: «Privat el-parkering. Vennligst ikke parker her».

– Dette er ulovlige forsøk på å privatisere kommunal vei, sier leder for veiavdelingen i Kristiansand kommune, Per Kjelsaas.

I Valhallagata på Lund er det flere beboere som har satt opp lapper på gjerdene der de antyder at parkeringsplassen er privat. Foto: Morten Krogstad

Kommunen fjerner plakatene

Det er vegtrafikklovens §5 som sier at man ikke kan sette opp privat merking eller skilting av offentlig vei, uten tillatelse fra veimyndighetene.

– Det skal ikke reserveres plasser på denne måten på offentlige veier. Folk kan se bort fra slike plakater og skilt, sier han.

Kjelsaas sier at han har sett bilder av plakatene, og vil umiddelbart sende ut en oppsynsmann som skal fjerne dem, selv om de henger på private gjerder.

Langs offentlige veier er det ikke lov for privatpersoner å reservere plass med stengsler eller hjemmelagde skilt. Foto: Morten Krogstad

Kan bli politianmeldt

De vil kontakte huseiere i forbindelse med slike saker, men de forfølger normalt ikke sakene juridisk.

– Vi noterer oss hvem som eier eiendommen der plakatene henger, og forteller dem at det ikke er lov å reservere parkeringsplasser, sier han.

Dersom det er et gjentakende problem går de mer drastisk til verks.

– Hvis folk stadig vekk setter opp slike skilt eller på endre måter hindrer almen tilgang til vei, kan vi gå til politianmeldelse.

Det er ikke ofte kommunen hører om folk som tar seg til rette på denne måten.

Heller ikke Huseiernes Landsforbund har vær borti problemstillinger knyttet til at folk tar seg til rette på offentlige veier, men de kjenner til flere tilfeller der folk har satt opp private skilter på offentlig vei.

Et av de private skiltene i Valhallagata henstiller folk om ikke å parkere på denne parkeringsplassen. Foto: Morten Krogstad

Ikke spesielle regler

Kjelsaas forklarer at selv ikke el-bileiere har noen spesiell rett til å parkere nær sitt eget hus.

– De må eventuelt skaffe seg privat parkeringsplass, eller stå på parkeringsplasser og i parkeringshus med lademuligheter, sier han.

Han har vært borti tilfeller der el-bileiere har trukket ledninger ut til gata.

– Vi har hatt saker der folk har strukket ledninger over fortau for å lade bilen. Det er ikke lovlig. Det kan være direkte farlig, forteller Kjelsaas.

Beboerne i gata har opplevd stor pågang fra media i det siste. Foto: Morten Krogstad

– Skiltet kommer rett opp igjen

NRK har snakket med beboere i området. De føler at kommunen ikke tar hånd om de som bor i Vallhallagata.

– De gjør det umulig for oss å ha bil. Vi føler oss kanskje litt glemt av kommunen.

En annen i nabolaget etterspør et møte med kommunen, der de kan diskutere parkeringsløsninger.

– Tar de ned skiltet, kommer det bare rett opp igjen, sier han med et smil.