– Trenger ikke frykte

Senterdirektør Ruben Storevold ved Sørlandssenteret sier ansatte og besøkende ikke trenger frykte for sikkerheten etter to knivepisoder den siste tida. Han sier senteret har godt vakthold og rutiner, men at dette selvsagt vil evaluert etter to alvorlige knivhendelser på fem måneder.