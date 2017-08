– Tilskuerne blir vår tolvte mann

Søndag klokken seks blir Sør Arena fylt opp til randen. Etter at Start la ut billetter til en krone kan de nå anslå at åtte tusen tilskuere dukker opp under kampen mot Florø. – Tilskuerne blir vår tolvte mann, vi gleder oss, sier direktør Even Øgrey Brandsdal.