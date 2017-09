Slår til med NM i baseball i Kristiansand

– Vårt lag består av en miks av erfarne og unge spillere. Mange i startoppstillingen er lokale spillere fra Sørlandet i alderen 15, 16, 17 og 18 år, sier Hanselmann.

Fra åpningsdagen på baseballbanen på Dønnestad i 2016. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

I fjor fikk Kristiansand Suns sin egen baseballbane på Dønnestad. Lørdag arrangerer klubben første runde i norgesmesterskapet, og håper på at mange kommer for å se.

– Vi har arrangert NM tidligere og skal klare å håndtere dette arrangementet bra, sier Hanselmann.

Lørdag blir det innledende runder i Oslo og Kristiansand, og helgen etter spilles finalen i Kristiansand.

Ung klubb

Kristiansand Suns Baseballklubb er en ung klubb. Den ble stiftet i 2006 med treninger i Badmintonhallen og på Idda. Etter en omflakkende tilværelse ble klubbens seniorbane åpnet på Dønnestad i fjor.

Samme år spilte klubben med ett lag i NBL1 (Den norske baseballigaen) og ett lag i NBL2. Det endte med et laget i NBL1 vant serien for første gang i klubbens ti år gamle historie.



Hanselmann forteller at baseball er en lavterskelidrett i Norge. De fleste som starter med baseball, ligger på omtrent samme nivå.

– Det er en veldig artig idrett, problemet er at få vet at vi finnes, sier Hanselmann.

God stemning ved baseballbanen på Dønnestad. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Fremadstormende

På klubbensnettside karakteriserer den seg selv som en fremadstormende klubb med mer enn 60 medlemmer i alle aldre.

– Vi har både barnelag og seniortreninger, sier Hanselmann.

Under NM-runder lørdag kan publikum se lagene Kristiansand Suns, Bergen Wetsox og Sola Aviators. Kampene går klokka 10, 13 og 16.

– Ellers ønsker klubben å arrangere EM kvalifisering i juli 2018 på Dønnestad, sier Hanselmann.

– Vi har også et prosjekt som består av å bygge tribuner samt en barnebaseballbane.

Reportasje fra åpningen av baseballbanen på Dønnestad i 2016. Du trenger javascript for å se video. Reportasje fra åpningen av baseballbanen på Dønnestad i 2016.

NM-uke for små idretter

I denne uka lanserte Norges idrettsforbund planer om å samle mange småidretter i en publikumsvennlig sportsuke, et slags «mini-OL».

Hanselmann synes ideen er svært god. Så langt står ikke Norges Softball- og Baseballforbund på lista over interesserte.

– Dette skal jeg ta opp med forbundet direkte, sier Hanselmann.

Prosjektleder Dag Oliver i Norges idrettsforbund sier til NRK at planen er å samle norske mesterskap som en vanligvis ikke ser på TV. På den måten kan de blir mer synlige og få bedre rekruttering.

NRK, som har vært med på å planlegge konseptet, vil også dekke NM-finalene som de to neste årene skal arrangeres i stavangerdistriktet.

– Det finnes en baseballbane på Sola, så dette må vi absolutt bli med på, sier Hanselmann.

Men foreløpig blir det altså NM i Kristiansand lørdag og helgen 15.–16. september.