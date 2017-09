– Skuffet over tapet

Start-spiss Steffen Lie Skålevik scoret to mål da Start vant lokaloppgjøret mot Jerv 3–1.

Resultatet gjør at tabelltoer Start står med 44 poeng, fem poeng foran Sandnes Ulf på tredjeplass. Ulf har imidlertid en kamp til gode på sørlendingene. Det samme har formsterke Bodø/Glimt på tabelltoppen.

– Effektiv

Start-trener Steinar Pedersen har bare godord å si om målskårer Steffen Lie Skålevik.

– Han er effektiv når han for sjansene. Han jobber hardt og er lagspiller. Sånne spillere er utrolig viktige for oss. Og at han skårer mål er veldig bra, sier Start-trener Steinar Pedersen.

Start slo Jerv i lokaloppgjøret. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Den innleide Brann-spissen Skålevik sendte Start i føringen etter ni minutters spill på Levermyr. 24-åringen satte ballen i mål etter at Espen Børufsen hadde tvunget fram en retur fra Jerv-keeper Øyvind Knutsen.

Utligning



Hjemmelaget kom tilbake i matchen ti minutter etter Skåleviks fulltreffer. David Akintola sørget for Jerv-jubel fra kort hold, men hjemmelagets håp om å ta Starts skalp brast et stykke ut i 2. omgang. Igjen var Lie Skålevik på pletten. Alene mot Knutsen

gjorde han ingen feil.

Start hadde flere gode målsjanser. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Vertene kjempet for utligning, men uten å lykkes. I stedet la Adnan Hadzic på til 3–1 på overtid. Dermed kunne "storebror" juble for tre poeng, mens Jerv blir stående på 25 poeng. Laget har ni poeng ned til Elverum på direkte nedrykk.

– Vi er naturligvis skuffet. Vi hadde en god førsteomgang hvor vi styrte det meste. Men jeg er skuffet over at vi ikke evner å by fram like mye som vi gjorde i første omgang, sier Jerv-trener Arne Sandstø til NRK.



Elverum står med 16 poeng så langt, to poeng mer enn tabelljumbo Arendal. Elverum jaktet en viktig seier borte mot Strømmen, men ingen av lagene maktet å få nettsus. Strømmen står med 30 poeng etter 22 kamper.

NTB/NRK