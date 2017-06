– SFO-maten avhenger av «ildsjeler» på jobb

Retningslinjene fra Helsedirektoratet er lite kjent blant SFO-ansatte, sier professor i AL-Mat og helse, Hege Wergedahl ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er en av forfatterne bak Helsedirektoratets studie om mat i SFO som kom i 2013.

Professor i AL-Mat og helse, Hege Wergedahl ved Høgskolen i Bergen.

– Det er veldig tilfeldig hva slags mat som blir servert på SFO. Man er prisgitt ansatte som synes det er viktig med godt kosthold, for det er ingen krav til kompetanse.

NRK har gått gjennom matkvitteringene til de største SFOene i Kristiansand, Gimstad og Farsund, og innholdet vitner om mye pølser, pizza og pasta.

Det er ingen som oppfyller Helsedirektoratets retningslinjer når det gjelder fisk, og det syndes mye mot anbefalingene om å droppe ferdigprodukter.

De ansatte må få mer opplæring

Hun mener det burde vært krav om fagkunnskap i SFO:

– Det er synd at det blir tilfeldig . For det er en god mulighet for at barna kan bli vant med et godt kosthold.

Helsedirektoratets retningslinjer for mat i skolen/SFO Ekspandér faktaboks Måltider som tilbys bør være ernæringsmessig fullverdige.

Begrense mengder bearbeidet kjøtt.

Fisk tilbys 1-2 ganger per uke dersom varmmat serveres daglig.

Skolen bør etablere gode kostvaner, siden mange barn spiser lite eller ingen fisk.

Server mager fisk som torsk og sei, og fet fisk som laks, ørret og makrell.

Helsedirektoratet forsøker å dreie kosten fra pølser og blandingsprodukter til rent og magert kjøtt, og kom med nye retningslinjer i 2015. NRKs undersøkelse viser at det fremdeles blir servert mye usunn mat.

– Hvorfor tror du det er så vanskelig å servere sunn mat?

– Det kan være billig, men det kan også være at de ansatte tror dette er hva barna vil ha.

Wergedahl mener tvert imot at barn vil gjerne velge sunne alternativ til pølse og makaroni.

– Det varierer nok endel fra skole til skole

Jeg tror absolutt at vi har forbedringspotensiale, sier Rådgiver ved oppvekstetaten i Kristiansand, Grete Olsen. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Rådgiver ved oppvekstetaten i Kristiansand, Grete Olsen, er enig i at kunnskapen om mat må økes i SFO:

– Det hadde vært gøy å få inn for eksempel kokker. Hos oss er det pedagoger og barne- og ungdomsarbeidere som jobber.

Hun forteller at foreldre er veldig opptatt av kosthold, og til høsten skal kommunen gjennomføre en foreldreundersøkelse.

– Det varierer nok endel hvordan kostholdet er ved den enkelte SFO i kommunen, og det avhenger i stor grad av de ansatte. Jeg tror absolutt at vi har forbedringspotensiale.