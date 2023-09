– Vi må ofte dra til nabobyene for å trene i gode sykkelløyper i skogen, sier Noah Hovde Solberg.

Han og klassekameratene, Kasper og Oscar, er ute og sykler foran Holvika ungdomsskole i Grimstad hvor de er elever.

– Vi liker adrenalinkicket vi får av å sykle på utfordrende steder, forteller Solberg.

Mange av vennene deres på skolen er med i idrettslag og foreninger og bruker ofte moderne idrettsanlegg.

De tre på sykkel mangler noe tilsvarende. De har derfor laget et eget hopp med et bord i skolegården.

– Vi savner et bedre tilbud her i nærområdet, sier Solberg.

Noah Hovde Solberg og gjengen liker å sykle i skogen. De driver utenfor idrettslag og savner bedre forhold for aktiviteten. Foto: Leif Dalen / NRK

Mange i samme situasjon

Sykkelgutta i Grimstad er ikke de eneste som savner aktivitetstilbud som ikke er organisert idrett.

NRK har møtt en rekke ungdommer i samme situasjon. De driver med akrobatikk, styrketrening, rulleski og skating.

Felles er at mange opplever å ha dårlige forhold for å drive med aktiviteten sin.

15 år gamle Aron Bærheim driver med egenvekstrening. Han er ikke er medlem av noen idrettsklubb, og vil ikke være det heller.

– Jeg er ikke så veldig sosial, så jeg bruker ofte lekeplasser og lignende når jeg skal trene, sier han.

Aron Bærheim viser frem akrobatiske øvelser, såkalt egenvektstrening i skolegården. Foto: Leif Dalen / NRK

– Stadig flere står utenfor

29 prosent av ungdom mellom 13 og 18 år driver med uorganisert idrett innimellom, viser en fersk rapport fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

11 prosent gjør dette 4–5 ganger i uka.

Det dreier seg for eksempel om aktiviteter som skating, parkour, klatring, terrengsykling, street basket og street fotball.

– Det er en klar trend at stadig flere unge ønsker å organisere idretten sin selv. Og selv om tilbudet til denne gruppa har blitt bedre, er det dårlig sammenlignet med det som finnes i tradisjonell idrett.

Det sier professor ved Norges idrettshøgskole, Reidar Säfvenbom.

Han sier videre at det er kommunene som har ansvar for slike aktivitetsanlegg, og at dette derfor lett kan nedprioriteres.

De tre sykkelgutta organiserer selv treningene på terrengsykkel. De drar ofte til nabobyene for å finne steder å trene. Foto: Leif Dalen / NRK

– Ingen vil bruke nedslitte anlegg

NRK fortalte nylig om balløkker og lekeplasser som gror igjen i mange kommuner.

Arenaer beregnet på frilek og trening utenfor den organiserte idretten taper mot mer moderne anlegg.

Ved Holvika skole kan rektor, Tor Helge Olsen, bekrefte det samme. Her var det tidligere en skatepark som nå er råtnet bort.

Det samme gjelder områdene for fotball og basketball i skolegården. Han viser frem den slitte ballkurva som eksempel.

Rektor ved Holvika Skole, Tor Helge Olsen syns det er trist at arenaer for frilek forfaller. Foto: Leif Dalen / NRK

– Når ting slites ned og ikke vedlikeholdes vil ikke barn og unge bruke det. Det er trist, for skolene er ofte steder barn og unge driver på fritida, utenfor det organiserte.

OL-topp frykter for utviklingen

Proffskater Fredrik Tangerud viser oss triksene sine i skaterampa i Kristiansand sentrum.

Han er en av fire fra byen som nå er på det norske landslaget i skating og er klar for neste OL.

Tangerud vokste opp i en periode det ble etablert ny skatepark i byen.

Han forteller at disse parkene er møtesteder for både proffer og nybegynnere utenfor det organiserte.

– Vi hadde aldri blitt så gode uten dette i oppveksten. Men dessverre har disse anleggene forfalt. De unge som prøver seg nå, har dårlige muligheter, sier Tangerud.

– Mangler en stemme

NRK har den siste tiden har satt søkelyset på frilek og idrett utenfor det etablerte.

Partiet Venstre tar nå ballen og vil blant annet åpne de kommunale idrettsanleggene opp for alle barn og unge.

– Mange unge passer ikke inn i den organiserte idretten. Og denne gruppa har ingen sterke stemmer eller organisasjoner i ryggen. Det må vi gjøre noe med.

Det sier partileder, Guri Melby.

Leder i Venstre, Guri Melby vil åpne opp kommunale idrettsanlegg for alle barn og unge. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

Hun var nylig i Kristiansand der lokallaget lanserte en mulig ny skatepark, like ved Bystranda.

Håpet er at parken kan bidra til å øke interessen for fysisk aktivitet for mange som står utenfor det organiserte.

– Vi ser at balløkker og lekeplasser står ubrukt. Da må vi heller satse på noe de ønsker å bruke, f.eks. et skateanlegg som dette, sier Melby.