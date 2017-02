Dream Theater regnes som et av de mest suksessrike bandene innenfor sjangeren progressiv metal.

Bandet er på verdensturné og i dag er de fem rockerne i Kristiansand.

Men at kun 850 publikummere skal se på dem i Kilden Teater og Konserthus var keyboardist, Jordan Rudess, ikke klar over.

– Det visste jeg ikke. Jeg regner likevel med at det blir en fin liten gjeng, sier han til NRK før konserten.

Skryter av dedikerte fans

Det amerikanske bandet er vant til å spille på store arenaer og for tusenvis av fans. Konserten i Kilden blir som en liten intimkonsert for rockestjernene.

– Vi har spilt i små fiskevær, i Tromsø, i Trondheim og nå er vi her. Det er noen virkelig nydelige steder vi har oppdaget, sier Rudess og fortsetter;

– Noe annet som også er flott er at vi har noen nydelige, dedikerte Dream Theater-fans her. Så det kan ikke bli bedre.

Keyboardisten i Dream Theater, Jordan Rudess, gleder seg til konserten i Kilden. Foto: Leif Dalen / NRK

Kildens største konsert noensinne

Daniel Stamnes, som er leder av Kilden Kultur, gleder seg til konserten.

– Dette er noe av det største vi har gjort av konserter til nå. Det er et verdens-band som kommer til lille Kilden. Dette er faktisk den minste konserten de gjør på denne turneen, sier Stamnes.

Dream Theater har vært aktive siden 1985. På denne Europa-turneen besøker de fire norske byer.

– Det blir moro og det blir interessant å se hvordan fansen er her. Om de er entusiastiske eller rolige. Det finner vi ut. Uansett kommer vi til å gi alt, som vi pleier. Vi har et bra opplegg, et flott crew et bra band og vi er klare for en stor konsert, sier bandmedlemmet.