– Rart at ikke strafferamme på 15 år brukes

Aktor ba i går om ti års fengsel for den tiltalte 16-åringen. Den strengeste straffen for personer under 18 år er 15 års fengsel. Og det burde vært utgangspunkt i denne saken, mener Austegard.

Ada Sofie Austegard i Stine Sofies Stiftelse.

– Det er et svært brutalt dobbeltdrap. Motivet er hat og hevn. Jeg synes det er rart at vi skal ha en strafferamme på 15 år når den ikke brukes i denne saken, sier Austegard.

Hun understreker at hun kun kjenner saken fra media.

– Samtidig har jeg stor forståelse for at tiltalte er er et barn. Men selv om man blir dømt til 15 år, så betyr ikke det at man ikke kan gå gjennom et godt program slik at man kan få god oppfølging og slippe ut tidligere. Dersom kriminalomsorgen anser det som rett, understreker hun.

Kalte straffenivået en hån

Morten Andersen, den drepte Tone Ilebekks enkemann, beskrev i går straffenivået som en hån.

– Får han ti års fengsel, så vet vi alle at han er ute etter sju. Jussen ivaretar ikke de pårørende. Det er det ingen tvil om, mener Andersen.

Morten Andersen beskriver straffenivået som en hån. Foto: Odd Rømteland / NRK

Han sier han har store problemer med å forstå at tiltalte skal dømmes som et barn.

– Følelsene mine tilsier at tiltalte bør få forvaring slik at han holdes unna samfunnet lenge, sa aktor Jan Tallaksen i sin sluttprosedyre. Men hensynet til at tiltalte er under 18 år, og at han har tilstått, spiller inn.

– Reiser prinsipielle spørsmål

– Det er en svært alvorlig sak og man kan tenke seg at påstanden skulle være høyere, men vi må ha i mente at vi har med et barn å gjøre. Det har Høyesterett sagt noe om og det har jeg forholdt meg til, sa Tallaksen til NRK.no etter at rettssaken ble avsluttet.

Jusprofessor Jon T. Johnsen. Foto: Universitetet i Oslo / UIO

– Det er fullt mulig at denne saken kan ende i Høyesterett, dersom partene velger å anke, sier dr. juris Jon T. Johnsen, som er professor emeritus ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

– Den reiser prinsipielle spørsmål om straffeutmåling som er lite avklart. Det kan være en sak som Høyesterett vil vurdere nøye om den skal behandle, sier Johnsen.

Kristiansand tingrett kommer med dom i denne saken i slutten av neste uke.