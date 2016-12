Etter et turbulent år hvor blant annet tidligere partileder Kim Steinar Kjærner-Strømberg ble ekskludert og erstattet med Makvan Kasheikal, samt tre år med rot i økonomien og påfølgende mangel på partistøtte, skal det endelig være orden i systemet hos partiet.

Makvan Kasheikal, leder Demokratene Norge, lover ro i partirekkene. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

– Det er kjent for både medier og velgere at vi har slitt med et internt økonomisk rot. Siden jeg ble valgt i sommer har det vært min største utfordring å få det plass før valgåret 2017. Det har vi klart og nå er partiet oppe og går økonomisk, sier Kasheikal.

Partiet har satt i gang flere tiltak for å endre på tidligere feil, blant annet har partiet tidligere vært listet opp på to forskjellige organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.

– Det er mye som har blitt gjort. Vi har avviklet det ene organisasjonsnummeret. Det har heller ikke vært gode rutiner og internkontroll, men det har blitt endret og fått på plass. Regnskapene har ikke stått i henhold til de nye partiloven som kom i 2013, det har blitt gjort rett og er godkjent av revisor, sier han.

Makvan Kasheikal har tidligere opplevd at folk har tagget ned kontoret i Kristiansand med rasisme-påstander. Foto: Anne Torhild NIlsen / NRK

Orden er førsteprioritet

Ifølge Kasheikal har orden i systemet vært førsteprioritet for han selv og tidligere leder Vidar Kleppe.

– For å si det på en folkelig måte: for min og partiet sin del har det vært dødsviktig å fikse opp i partiet. Vi kan ikke drive et politisk parti hvis vi ikke har et regnskap og en økonomi som er oppe og går, fullt åpent og gjort rett etter loven. Det har vært førsteprioritet for meg og Kleppe, sier Kasheikal.

Det har vært mistanke om mulig underslag i partiet, men det verken avviser eller bekrefter partilederen.

– Det er politiet og påtalemyndigheten som må svare på det. Jeg kan si det sånt at dersom jeg hadde vært i ledelsen da hadde jeg anmeldt den det gjaldt selv. Skattebetalernes midler skal vi være strenge på. Akkurat hva som har skjedd og hvordan politiet har gjort det, det har jeg ingen informasjon om, avslutter han.