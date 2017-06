– Over all forventning

Svømmestevnet Aquarama Open i Kristiansand har vært en stor suksess, og overgått alle forventninger. Det sier stevneleder Petter Bratland. Svømmestevnet i helgen samlet over 750 svømmere fra hele landet. Det er femte året på rad at stevnet arrangeres i byen. Les mer her.