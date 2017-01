– Per dags dato har Soldiers Of Odin World Wide lagt ned virksomheten i Norge. Den ble stengt ned i går, sier Jan Tellef Aanonsen, som var leder for Odins soldater i Norge inntil han trakk seg nylig.

Aanonsen har vært med i klubben i ett år. Ifølge ham, har det vært mange problemer.

– Det har vært feil folk i gruppa. Mesteparten har blitt fjernet, men etter min mening er det fremdeles noen igjen, sier han.

Til slutt valgte han å slutte som leder og meldte seg ut av klubben.

– Det er tull

At Odins soldater er lagt ned i Norge, er det delte syn på. Tidligere leder, Steffen Andre Larsen, har et helt annet syn på saken.

– Det er tull. Jan trakk seg ut, noe han har gjort tidligere også. Vi trodde alt skulle ordne seg når han hadde fått roet seg, sier han.

Ifølge Larsen er Odins soldater fortsatt aktive i Norge. Han sier at lokallag vil være synlige i gatebildet flere steder denne helgen.

Ifølge Larsen har Odins soldater mellom 50 og 100 medlemmer i Norge.

Tidligere leder i Odins soldater, Steffen Andre Larsen, sier at lokallag vil være synlige i gatebildet denne helgen. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Vil bli brukt mot oss

Uansett står klubben uten en leder akkurat nå. Larsen tror ikke at han bør tre inn i rollen.

– Rullebladet mitt gjør at mitt navn ikke er bra å ha i lederrollen. Det vil bli brukt mot oss, men må jeg, så må jeg, sier han.

Førstkommende mandag må han møte i Tønsberg tingrett. Han er tiltalt for å ha slått en 23 år gammel mann i hodet med et bilverktøy, slik at han brakk kjeven. Larsen er tidligere dømt for flere andre forhold.

Odins soldater har fått mye negativ omtale i media og i fjor ble gruppa anmeldt for brudd på politiloven.

Det var gruppeleder for Stavanger SV, Eirik Faret Sakariassen, som stod bak anmeldelsen. Han mener Odins soldater skaper utrygghet i gatene.

– Jeg synes det ville være veldig gledelig om gruppa nå er lagt ned, sier han til NRK.

– Positiv til gruppa

Selv om Jan Tellef Aanonsen har meldt seg ut, har han ingen ting imot det Odins soldater står for.

– Jeg er generelt veldig positiv til gruppa, som er et slags tillegg til Natteravnene, sier han.

Han mener klubben har lidd under at den fikk et dårlig rykte fra starten av.

– Soldiers Of Odin har blitt fremstilt som en rasistgruppe. Det er det overhodet ikke. Det har ingenting med det å gjøre, sier Aanonsen.