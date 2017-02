– Nå føler jeg meg så mye gladere

– Jeg turte ikke jobbe før for jeg var redd jeg skulle falle, men det går fint, sier Ida Sofie Henriksen, medarbeider, Rio Pizza avdeling Lund.

Henriksen har en muskelsykdom som gjør at hun ikke kan ta hvilken som helst jobb. Sammen med Varodd fant hun en jobb der hun føler seg trygg, og kan utvikle seg.

Krav gir resultater

120 personer har fått seg jobb i regi av arbeidsinkluderingsbedriften Varodd, bare i 2016. Det er rekord for bedriften.

Anne May Breistein forteller at fokus på det som fungerer for den enkelte har gitt Varodd suksess. Foto: Per Kåre Sandbakk / NRK

– Det er langsiktig arbeid med fokus på resultater, og hva som fungerer. For noen år siden så vi på våre suksess kriterier for så å gjøre mer av det. Dessuten har vi et godt samarbeid med NAV, sier Anne May Breistein, jobbkonsulent i Varodd.

Før møte med Varodd hadde Ida Sofie Henriksen mest lyst til å ligge under dyna, for å unngå å bli skuffa.

– Hadde ikke Varodd pusha meg til å ta en jobb, så hadde ikke jeg stått her på Rio Pizza nå. Jeg trengte å innrømme at jeg måtte ha tilrettelegging, forteller Henriksen.

– Hvordan var tida mens du var under tilrettelegging?

– Det var veldig bra og arbeidsplassen tok hensyn til hva jeg klarte og hva jeg ville. Nå fungerer jeg 100 prosent, og det er veldig gøy, sier hun.

Krevende arbeidsmarked

Det er personer mellom 18 og 64 år som står utenfor arbeidslivet av en eller annen helsemessig årsak, som får hjelp av Varodd.

Anette Håland er teamleder for ungdom, hos Varodd. Foto: Per Kåre Sandbakk / NRK

– Arbeidsmarkedet er jo nede på Agder, og typen og antallet arbeidsplasser vi finner, avhenger av hvilke typer jobber våre jobbsøkere ønsker. Mange arbeidsgivere er flinke til å gi folk arbeidspraksis, men det er verre å tilby fast jobb, forklarer Anette Håland, teamleder ungdom hos Varodd.

– Hvor mange kommer seg ikke i arbeid?

– Det var 30 prosent i fjor, men det er et litt vanskelig regnestykke å beskrive, for mange som ikke jobber er aktive i andre tiltak hos oss, til de er klare for å arbeidslivet, forklarer Anne May Breistein hos Varodd.

– Er livskvaliteten din bedre nå?

– Ja, den er så mye bedre. Tidligere følte jeg at det ikke var noe sjanse for meg, men nå er det det, sier Ida Sofie Henriksen.