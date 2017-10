– Mødre og spedbarn får ikke god nok oppfølging

Gry Nina Ilje Tveit som er revisjonsleder hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, sier det er skjedd et alvorlig brudd på loven ved Sentrum helsestasjon. Mange kommuner har samme problem.

– Det er alvorlig for dem som sliter med depresjoner eller andre problemer, sier Tveit.

– I neste omgang vil dette gå ut over barnets utvikling og helse. I retningslinjer fra 2014 anbefales det at alle nybakte mødre med spedbarn skal få hjemmebesøk av jordmor senest en uke etter hjemkomst fra sykehuset. Ved Sentrum helsestasjon i Kristiansand ble dette ikke på noen måte innfridd våren 2017. Bare 11 av 130 mødre fikk besøk av jordmor innen fristen, sier Tveit.

Skal sikre familien nødvendig hjelp

Bakgrunn for tilsynet er at mødre i dag bli utskrevet 1–3 dager etter fødsel. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen anbefaler at kommunene har en jordmortjeneste som kommer på hjemmebesøk til barselkvinner 1–3 dager etter utskrivning fra sykehus. Dette for å sikre at familien får den hjelpen de trenger.

Tveit sier at det finnes mange mennesker som ikke har kompetanse til å ta kontakt med helsestasjonen for å få hjelp hvis de trenger det.

Svein Ove Ueland. Foto: Leif Dalen / NRK

Ansetter en ekstra jordmor

Svein Ove Ueland er assisterende oppverkstdirektør i Kristiansand. Han sier kommunen tar avviksmeldingen på alvor.

– Vi har nå innført en praksis hvor vi gjør det som fylkesmannen påpeker at vi ikke har gjort. Vi har gått gjennom alle rutiner og er tydelige overfor helsestasjoner og jordmødre at vi skal gjennomføre hjemmebesøkene i henhold til lov og forskrift. Vi ansetter også en ekstra jordmor fra årsskiftet for å få kapasitet til å gjøre dette, sier Ueland.