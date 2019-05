Det var mange som ble vitne til ranet av Askeland Ur og Smykker som skjedde i gågata i Kristiansand torsdag formiddag.

Dzwvad Kolukcija gikk sammen med en venn da en bil kom kjørende opp ved siden av dem og parkerte like ved.

– Da de kom ut av bilen var de kledd i finlandshetter og hvite dresser. De var kledd for ran, sier han.

Dzwvad Kolukcija kjente hjertet banke hardt da han skjønte hva som var på gang. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Tok bilde av ransbilen

Han var ikke i tvil om hvilket ærend de to mennene hadde.

– Jeg prøvde å finne noe som kunne være til hjelp, sier han.

Da mennene løp mot gågata, tok han bilde av bilen.

Deretter ringte han politiet og fortalte hva han hadde sett. Han sendte også over bildet han hadde tatt av bilen ranerne kom i.

Kolukcija fulgte så det hele fra avstand, Han sier at han kjente hjertet slå hardt og at han opplevde det hele veldig skremmende.

Dzwvad Kolukcija ved stedet der ranerne parkerte. Han så de forsvinne rund hjørnet i enden av bygget. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Mobiler gjør det vanskeligere å begå ran

Eier og daglig leder av Askeland Ur og Smykker Anders Askeland, var i Stavanger da ranet skjedde, men kom til Kristiansand noen timer senere.

Han har fått med seg at det var flere som filmet ranet.

– Det er bra at folk engasjerer seg så lenge de ikke engasjerer seg for mye, sier han.

Han mener at mobiltelefoner med kamera er med på å gjøre det vanskeligere å begå ran.

Her pågår ranet mens folk går forbi på gata rett utenfor. Ifølge vitner, skal begge ranerne ha hatt en avsagd hagle.

Vil ikke at folk skal utsette seg for fare

Mange vitner til hendelsen, samt både bilder og film, gjorde at politiet fikk gode tips.

Etterforskningsleder ved Kristiansand politistasjon Petter Sandell, sier at politiet har nytte av det de får fra publikum, men påpeker at de ikke vil oppmuntre eller oppfordre publikum til å opptre på en måte som gjør at de utsetter seg selv for fare.

Det tok bare rundt 15 minutter fra politiet fikk melding om ranet til ranerne ble pågrepet. Det skjedde på Langenesveien mellom Kristiansand og nabokommunen Søgne.

Torsdag ettermiddag var det opprydding i butikken. Flere bøtter med knust glass måtte bæres ut. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Tok dyre klokker

Torsdag ettermiddag var det opprydning i butikken som var full av knust glass.

Ifølge én av de ansatte i butikken, var ranerne ute etter klokker i prisklassen 20 000 kroner og oppover.

Askeland Ur og Smykker har blitt har vært utsatt for flere ran tidligere.

I februar 2010 ble butikken også ranet på høylys dag og tyvene slo rundt seg med en metallstang. De fikk med seg et utbytte på 1,3 millioner kroner.

To menn fra Romerike ble dømt for ranet.