– Mobilkrana var for tung

Statens havarikommisjon for transport (SHT) skriver at foreløpig teknisk undersøkelse av mobilkranen har vist at det var bremsesvikt på en aksel. Kranas totalvekt var cirka 43 tonn på ulykkestidspunktet, 7 tonn over tillatt totalvekt, ifølge SHT.