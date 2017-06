– Mest krevende i aust

Fylkesordføreren i Aust-Agder, Tellef Inge Mørland, sier fylkessammenslåingen har vært en mer krevende prosess i aust enn i vest. – Samtidig tror jeg alle som har vært skeptiske har vært innstilt på å jobbe for å få til det beste for et nytt Agder.