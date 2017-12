– Lokker med usannsynlige premier på Facebook

På Facebook deles nå et innlegg fra en aktør som hevder folk kan vinne en Mercedes dersom man trykker liker og deler.

– Det er flere innlegg der de lokker med usannsynlige premier som skal deles ut, da bør man ha et kritisk blikk med seg, mener fagansvarlig for digitale medier ved Universitetet i Agder, Øivind Eskedal.

Han er ekspert på sosiale medier og forklarer at dersom et innlegg blir delt mange ganger, så får Facebook tilbakemelding om at innlegget er likt av mange og da deles det til enda flere brukere.

Øivind Eskedal ber folk være kritiske til hva de deler på Facebook. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Sjekk profilen

Eskedal sier det bør ringe en bjelle når dyre premier gis bort. Han mener det er et vanskelig terreng å følge med på.

– Det kan være lurt å ta en kikk på Facebook-siden som har lagt ut premien for å se om det er reelt, sier Eskedal.

Enkelte bedrifter gir bort gaver ved delinger og likes av innlegget. Men på samme Facebook-side der det lokkes med en Mercedes, er også en annen premie til to millioner dollar.

– Så vidt jeg vet har Facebook ingen kontroll med konkurransene som legges ut eller om det blir trukket en vinner, sier Eskedal.

Les også: Forsker mener vi er for ukritiske til innlegg

Går god for produktet

Eskedal mener at når noen deler, liker eller kommenterer en konkurranse så byr man på egen troverdighet.

– Når en av dine facebookvenner ser at du er engasjert i innholdet, så gir du på en måte en godkjenning for at dette står du inne for. Dermed er det lettere for andre å gjøre det samme, mener Eskedal.

God markedsverdi

Før jul er det flere små bedrifter som deler ut premier dersom siden deres blir delt eller likt.

– For en liten bedrift kan synligheten på Facebook være en billig måte å reklamere på. Det å gi bort et fenalår på Facebook, fører til mer deling av innlegget som konkurrerer mot mange andre innlegg, sier Eskedal.

Eksperten på sosiale medier tror mange bedrifter vil øke julehandelen og derfor ber de folk dele og like sidene på sosiale medier.

– Så det er all grunn til å være oppmerksom nå, sier Eskedal.