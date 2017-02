– Litt bakpå, men likevel bra

– Selv om noen låter sorterer under merkelappen «religiøs musikk», er det ikke dominerende, sier Nyvoll.

Litt bakpå

Han synes Thomassen har en hyggelig og litt bakpå stemme og mener han er god til å fortelle historier med stemmen sin.

– At han synger på norsk og det fungerer bra og han spiller fint gitar.

– Lydbildet er greit, musikerne kan spille og noen av låtene er veldig gode. Alt i alt er platen litt for varierende, men på det beste er det ordentlig bra, sier NRKs musikkanmelder Øyvind Nyvoll.

Han gir plata poengsummen sju av ti oppnåelige poeng.

– Har jeg sjans?

Om sin egen plate, den sekstende i rekken, sier Tore Thomassen:

– Det er viser og popmusikk om for eksempel samliv, tro, tårer, lys, skygge, og om at noen mennesker går rundt og er konstant sultne. Og så er det et viktig spørsmål fra 5. klasse, som jeg skrev på lapper til Elisabeth hele tida: «Har jeg sjans?». Det er sånne minner som dukker opp i livet når man tenker på «hva er det som det ble noe av, og hva er det som det ikke ble noe av».

– Hva gjør at du setter i gang med en tekst?

– Det kan være bare et ord, eller at jeg tenker på et tema. «Har jeg sjans»- sangen, da satte jeg meg bare ned og skrev «Sangen om den gangen» – og så kom det en hel livshistorie ut av det.