– Lav voldsrisiko

Rettssakkyndige mener det er lav risiko for vold. Det kom fram under ankesaken mot en drapstiltalt 16 år gammel gutt i Kristiansand i dag. Sakkyndige sier samtidig at 16-åringen har krysset risikogrensene ved å gjennomføre dobbeltdrapet 5. desember 2016.