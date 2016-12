Den har gått i rute mellom Kristiansand og Lillesand siden 1940. Nå er M/B Øya en av de få gjenlevende rutebåtene som fortsatt går i fast rute om sommeren. M/B Øya har eksistert gjennom tre ulike båter, og dagens båt ble kjøpt inn til Blindleia Charter i 1998.

Den tre timer lange turen gjennom Blindleia tar turister og andre reisende gjennom et av Sørlandets mest idylliske områder. Men dårlig økonomi har vært et gjennomgående tema de siste årene.

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har nylig gitt støtte til skipet. Det samme har Lillesand og Kristiansand kommuner. Nå ber eieren, Blindleia Charter, om mer.

Sommergjester på tur med M/B Øya med Lillesand i bakgrunnen. Foto: Liv Welhaven Løchen / NRK

– Har en kulturhistorisk tradisjon

I et brev til Lillesand kommune ber daglig leder, Håkan Jakobsen om at Øya får ettergitt liggeavgift for 2016 og det søkes avgiftsfritak i årene fremover.

– Med støtten fra fylkeskommunen og Lillesand og Kristiansand er det nå en aksept for at Øya ikke er et vanlig kommersielt foretak. Båten og ruten har og er en kulturhistorisk tradisjon som både vi og det offentlige mener man bør ta vare på, heter det i brevet.

Lillesand kommune etablerer et kystkultursenter på Verven, og Blindleia Charter mener Øya har like stor kulturhistorisk verdi og at kommunen derfor bør ta vare på den.

– Krevende spørsmål

Ordfører i Lillesand, Arne Thomassen (H). Foto: Svein Sundsdal / NRK

M/B Øya har vært et fast innslag i Blindleia siden 1940. Foto: NRK

Ordfører Arne Thomassen (H) synes det er krevende å få en slik søknad på slutten av året.

– Vi har et havnebudsjett som også er avhengig av havneinntekter.

Han er enig i at Øya betyr mye.

– Den er en kulturbærer, men er samtidig en kommersiell aktør. Når politikerne får saken på bordet, må vi ta stilling til to ting: Kan vi ettergi avgiften i år? Og hva gjør vi i årene fremover.

– Er Øya så viktig kulturhistorisk at dere kan forskjellsbehandle den og andre eventuelle turistbåter?

– Nei, det er det som er vårt dilemma. I dag er Øya den eneste båten som driver sightseeing fra Lillesand, det er ingen konkurrenter. Spørsmålet er om avgiften for å ligge til kai betyr så mye at andre vil komme på banen dersom vi fjerner den. Det er noe vi må vurdere, sier ordfører Arne Thomassen.