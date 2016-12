– Kristiansand mangler toppidrettspolitikk

– Vi bør ha et program eller en politikk på hvordan vi håndterer toppidrettslag- og utøvere som det kan være fornuftig å ha en ramme rundt, sier gruppeleder i Arbeiderpartiet, Mette Gundersen.

Hun sier at kommunen har gjort seg noen erfaringer i 2016, som viser at Kristiansand trenger en tydelig plan for toppidretten.

Unngå økonomiske kniper

– Skal dere finne ut hvordan kommunen skal støtte økonomisk, eller hvilke ambisjoner kommunen skal ha?

– Det kan være begge deler. Vi har mye god kompetanse i Olympiatoppen og idrettslinja til Kristiansand katedralskole Gimle, sier hun.

I september stod fotballklubben Start i fare for å gå konkurs. Da reduserte politikerne i Kristiansand klubbens leiepris på Sør Arena. Senere fikk håndballklubben Vipers Kristiansand ettergitt halvparten av et kommunalt lån.

– Hvordan skal dere unngå å komme kniper når dere gir økonomisk hjelp?

– Det er vanskelig å håndtere, og samtidig er det andre toppidrettsutøvere som ikke driver med lagidrett, som vi aldri hører noe fra, så vi trenger en plan, understreker hun.

– Det oppstår vanskelige situasjoner

Forslaget kom fra opposisjonen onsdag, i forbindelse med kommunebudsjettet. Høyre støtter forslaget.

Renate Hægeland (H) synes det oppstår økonomiske problemer nå, og støtter Aps forslag. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Nå mikser vi sammen bredde- og toppidrett, og det skaper mange dumme situasjoner der vi kommer opp i økonomiske spørsmål som er vanskelig å løse, sier gruppeleder Renate Hægeland i Høyre.

– Er det for lite toppidrett i Kristiansand?

– Nei, vi har jo både Vipers og Start som har vært i toppen i mange år, og vi har en verdensmester i sykling. Men, det viktigste er å ha god bredde. Uten får vi ikke toppidrett, sier Hægeland.

Etterlyser flere stipender

Debatten møter støtte i fagmiljøene for idrett i Vest-Agder.

– Det er ingen tvil om at Kristiansand setter idretten høyt. Vi har mange gode anlegg for å utvikle talenter i kommunen, sier Terje Larsen, organisasjonssjef i Vest-Agder Idrettskrets.

Larsen forteller at idrettslagenes hovedinntekter er medlemskontigenter og sponsormidler. Mindre inntektskilder er Grasrotandelen, LAM-andelen og kommale tilskudd til bygging av anlegg.

– Går breddeidretten glipp av støtte, fordi toppidretten får den?

– Idretten får ikke driftsstøtte, men Vest-Agder fylkeskommune gir i 2016 fire stipend til talentutvikling, og det kunne det vært satset mer på, sier Larsen.

I juni 2016 ble Olympiatoppen region Sør etablert. Olympiatoppens skal utvikle norsk toppidrett.

– Det er meget gledelig at kommunen nå setter større søkelys på betydningen av å ha en god plan for toppidrettsarbeidet i kommunen, både for lagspillutøvere/-idrettene og for individuelle toppidrettsutøvere/-idretter, sier Solveig Pedersen, avdelingsleder i Olympiatoppen Sør.