– Kjemp for å beholde firedagers skoleuke

Sogn og Fjordane topper statistikken over kommuner med firedagers skoleuke. Telemark og Vest-Agder følger rett etter. Men ordningen er under press.

Politikerne i Hægebostad skal avgjøre om også de minste barna skal gå på skole fem dager i uken.

I Hægebostad skal politikerne snart avgjøre om også barna på småskoletrinnet skal gå på skolen fem dager i uka. De fleste foreldrene ønsker at barna skal ha skolefri på onsdager.

Men rådmannen anbefaler femdagersuke. Han mener dagens ordning skaper problemer for næringslivet og hemmer likestillingen.

Christian W. Beck ber foreldre stå på for å bevare fire dager skoleuke. – Argumenter om likestilling smaker av ideologi, sier han.

– Smaker av ideologi

– Dette smaker av ideologi, sier professor emeritus Christian W. Beck ved Universitetet i Oslo.

– Argumentasjonen virker konstruert.

Beck sier foreldrene bør tillegges stor vekt, og mener barna går mer enn nok på skolen.

– Skolen må ikke bli en standardisert maskin. Lokale tilpasninger bør være mulig.

I Aust-Agder hadde Vegårshei, Evje og Hornnes og Åmli kommune fire dagers skoleuke i 2015/16. I Vest-Agder har skoler i Audnedal, Hægebostad, Sirdal, Åseral, Kvinesdal, Marnardal og Flekkefjord skoler med fire dagers uke.

Store forskjeller

En oversikt fra Stortingets utredningsseksjon viser store forskjeller landet rundt. 412 av 428 norske kommuner ble kartlagt i skoleåret 2015/16.

118 kommuner hadde firedagers skoleuke i en eller annen form.

Alle kommunene i Oslo, Akershus og Vestfold hadde femdagers skoleuke for alle trinnene.

I Sogn og Fjordane hadde hele 17 av 26 kommuner ulike varianter av firedagersskole.

9 av 18 telemarkskommuner hadde firedagersskole.

Tallet for Vest-Agder var 7 av 15 kommuner.

Sissel Iversen i Stortingets utredningsseksjon presiserer at ikke alle kommuner er med i oversikten og at noen har vedtatt å gjøre endringer.

Utfordringer

Sørlandets rehabiliteringssenter må ha "lavaktivitet" på onsdager fordi mange ansatte da er hjemme.

Hamran snekkerverksted må også innrette seg på at flere ansatte må være hjemme og passe barn på onsdagene.

I Hægebostad må arbeidsplassene innrette seg etter skoleuken.

Sørlandets rehabiliteringssenter har «lavaktivitet» på onsdager fordi mange ansatte da er hjemme. Noen som ikke har besteforeldre som kan ta seg av barna, får problemer med «logistikken».

På design- og snekkerbedriften Hamran har 55 prosent av dem som jobber deltid, fri på onsdager. Dette utgjør 12 prosent av arbeidsstokken.

– Vi har løst det med å bemanne opp slik at noen deltidsansatte er fra andre kommuner enn Hægebostad, skriver bedriftsledelsen i et høringssvar til kommunen.

– Sørlandsk tankegang

Hægebostad kommunestyre.

Direktør Goro Ree-Lindstad ved Likestillingssenteret mener fem dagers skoleuke er viktig for å få flere kvinner i fulltidsjobb.

Kommunestyret har vedtatt fire satsingsområder: arbeidsplasser, omdømme, likestilling og tjenestetilbud.

– Femdagers skoleuke er nødvendig for å nå målene, mener rådmannen.

Direktør ved Likestillingssenteret, Goro Ree-Lindstad, sier firedagers skoleuke underbygger den sørlandske tanken om at mor skal være hjemme, mens far jobber.

– Sørlandet er den landsdelen som har høyest andel kvinner som jobber deltid. Femdagers skoleuke kan få flere kvinner ut i fulltidsjobb, sa hun da Vegårshei hadde den samme skoledebatten.

I en utredning i forbindelse med kommunereformen gir Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder et tydelig signal om at det vil fremme likestilling og levekår om flere går over fra fire til fem dagers skoleuke.

20. april avgjøre kommunestyret i Hægebostad spørsmålet om fire- eller femdagers skoleuke.

Antall kommuner med fire dagers og fem dagers skoleuke i skoleåret 2015/16 Fylke Antall kommuner i fylket Antall kommuner med fem dagers skoleuke for alle elvene på alle trinnene Antall kommuner med fire dagers skoleuke i ulike varianter, på en eller flere skoler og på ett eller flere trinn Østfold 18 16 2 Akershus 22 22 0 Oslo 1 1 0 Hedmark 22 18 6 Oppland 26 15 11 Buskerud 21 18 3 Vestfold 14 14 0 Telemark 18 9 9 Aust-Agder 15 12 3 Vest-Agder 15 8 7 Rogaland 26 23 3 Hordaland 33 29 4 Sogn og Fjordane 26 9 17 Møre og Romsdal 36 24 12 Sør-Trøndelag 25 (24 svar) 18 (19) 6 Nord-Trøndelag 23 12 11 Nordland 44 (35 svar) 24 11 Troms 24 (22 svar) 11 11 Finnmark 19 (15 svar) 13 2 Antall kommuner med fire dagers og fem dagers skoleuke i skoleåret 2015/16

